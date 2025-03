Narón se prepara para vivilo VI Festival da Cultura Viaxeira Gulliver Fest

A alcaldesa da cidade e presidenta do Padroado da Cultura de Narón, Marián Ferreiro, a concelleira de Turismo, Natalia Hermida, e o presidente da Asociación Furgo Galicia, Ángel Sánchez, deron a coñecer a imaxe da sexta edición do Festival da Cultura Viaxeira Gulliver Fest.

A sexta edición deste concurrido evento desenvolverase do 7 ao 10 de agosto na área recreativa de Pedroso, con moitas novidades para desfrutar dunha completa programación para persoas de todas as idades e que se irá avanzando nas vindeiras semanas. Ferreiro destacou que a imaxe do festival está baseada na obra “La vuelta al mundo en 80 días”, de Julio Verne.

Un deseño con moito colorido e un globo cun saxofonista como imaxe principal, en alusión ás viaxes e á música, dous dos piares desta convocatoria, tal e como recalcou a alcaldesa. Unha das principais novidades deste ano é que o festival se desenvolverá durante catro días, se ben nas anteriores edicións sempre eran tres. Este cambio permitirá, tal e como apuntou Ángel Sánchez “incrementar a programación para todos os públicos e poder desfrutar un día máis das diferentes propostas e do espectacular entorno no que se desenvolven”.

Dende o Concello de Narón e a Asociación Furgo Galicia aseguraron que nas vindeiras semanas se irá avanzando a programación tamén na web e nas redes sociais do Gulliver Fest e procederase a abrir as inscricións para as zonas camper, camping e glamping.