A Serra e O Tapeo, gañadores do X Concurso de Tapas de Entroido de Narón

O Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, na Gándara, acolleu o pasado xoves a reunión do xurado profesional do X Concurso de Tapas de Entroido organizado polo Concello de Narón e no que participaron un total de dezasete establecementos de hostalería da cidade.

Miguel Caruncho, docente de Cociña e Hostalería no CIFP Fraga do Eume, de Pontedeume; Nerea Armendáriz, instagramer especialista en cociña -@lamorrofino-; e José Barroso, xefe de cociña do Pazo Libunca, en Narón foron os encargados de degustar as tapas presentadas á convocatoria, decidindo finalmente outorgar o premio ao establecemento A Serra, pola tapa “Entroido en dous bocados”.

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, e a concelleira de Promoción Económica, Olga Ameneiro, acudiron á reunión do xurado, para agradecer a súa colaboración e tamén a participación dos diferentes establecementos.

En canto ao voto do xurado popular, este ano recaeu no establecemento O Tapeo, pola proposta “Cociburguer”, tras realizar un reconto das votacións que a clientela realizou a través dun código QR que había en cada local participante. A maiores de A Serra e O Tapeo, participaron nesta edición os locais: Chacho qué bueno!; Silver; Casa Sindo; Mamá Flora; Clandestino Burger; El Olivo Cocina Bar; Salsiña restaurante; Ronnie; Fame Kanalla; Lambetadas; O Rincón de Trini, O Lugar, Mesón de La Abuela; Café Restaurante Kensington e Chips.

O acto de entrega de premios celebrarase no Concello, nunha data que se comunicará proximamente, e tamén se entregarán os vales das tres ceas valoradas en 100 euros que recibirán outras tantas persoas que emitiron os seus votos, dun mínimo de catro tapas. O concurso desenvolveuse do 27 de febreiro ao 6 de marzo na cidade, co fin de promocionar a hostalería local, coincidindo coa tempada do Entroido.