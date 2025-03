O Centro de Interpretación de Caldoval ofrece unha actividade especial para celebrar o día do pai

Este domingo 16 de marzo, o Centro de Interpretación de Caldoval, Mugardos, ofrece unha actividade especial para celebrar o día do pai titulada «Retrato Imperial». Un obradoiro no que se realizará un medallón conmemorativo dedicado ó pai, co seu retrato inspirado no mesmísimo emperador, coma o emperador Adriano da moeda ques e atopou en Caldoval.

Haberá dúas quendas, de mañá ás 11:30 horas, e de tarde ás 17:30 horas, sendo a duración aproximada da actividade de 45 minutos.