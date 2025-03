Palilleiras de toda Galicia déronse cita na “XIX Xuntanza de Palilleiras de Neda”

Un total de 370 palilleiras chegadas de boa parte de Galicia e máis de Soria están a participar na “XIX Xuntanza de Palilleiras de Neda”, organizada pola Asociación Palilleiras Filigrana, co apoio do Concello.

O alcalde, Ángel Alvariño, inauguraba as 11 da mañá deste sábado o encontro, no que nedenses e visitantes puideron seguir en directo o traballo artesán que realizan estas auténticas mestras (e algún que outro mestre) do bolillo. De 16 a 18 horas, retómouse o encontro no que, como é habitual, tivo variedade de postos de venda de material no que non faltaron o tradicional sorteo de agasallos.

Apuntan desde Filigrana que, como vén sendo habitual, na reunión déronse cita palilleiras chegadas de toda a provincia da Coruña, e tamén das de Pontevedra e Lugo., e más de Soria. Unha vez máis, o veterano evento deu a coñecer o labor artesán que realizan cos palillos, ofrecendo a posibilidade de ver en directo como fan os encaixes. Trátase tamén de dar pasos para conservar a tradición, tentando que máis xente descubra esta arte e engánchese.