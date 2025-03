Aberto o prazo de matrícula en Narón nas tres escolas infantís municipais

A concelleira de Ensino de Narón, Olga Ameneiro, informou da apertura do prazo de matrícula nas tres escolas infantís municipais: A Solaina, A Gándara e Piñeiros. As tramitacións para o curso 2025-2026, tal e como informou, poderanse realizar ata o vindeiro 20 de marzo (incluído) no Concello, a través do Rexistro municipal –de luns a venres de 8.30 a 13.30 horas- ou da Sede Electrónica.

O Concello ten habilitada a páxina web: buscocole.naron.es, unha ferramenta a través da que se ofrece información sobre todos os centros educativos –públicos e concertados- de referencia na cidade, en función dos domicilios e idades dos menores. Os centros da Solaina, A Gándara e Piñeiros ofrecen ás familias servizo de madrugadores, almorzo, comedor, sestas e merenda, tal e como recordou a edil de Ensino.