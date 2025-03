Narón acolle a presentación do libro “Memorial e monumento ás vítimas do franquismo en Ferrolterra, Eume e Ortegal”,

O Pazo da Cultura de Narón acolle este xoves 6 pola tarde, ás 19:00 horas, a presentación do libro “Memorial e monumento ás vítimas do franquismo en Ferrolterra, Eume e Ortegal”, do escritor Antonio Blanco Carballo.

A alcaldesa da cidade e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, participará na convocatoria, na que tamén estarán presentes Anxo Currás, que revisou os textos da publicación, e Xabier Dongil, que realizou xestións para contribuir a que vise a luz. O libro é unha homenaxe ás vítimas do franquismo, concretamente ás máis de 900 persoas vítimas do réxime nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, e ás súas familias.

Entrevistas, fotografías e unha coidada documentación forman parte desta publicación, que fusiona os testemuños co relato. A entrada é libre, ata completar a capacidade do Café Teatro do Pazo da Cultura.