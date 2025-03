A Deputación reafirma o seu apoio ao Baxi Ferrol tras o histórico pase a semifinais da Eurocup

A Deputación da Coruña reforza o seu compromiso co deporte feminino a través dun convenio de colaboración co Baxi Ferrol, ao que destina este ano 70.000 euros para apoiar o seu traballo deportivo.

Con motivo do histórico pase do equipo ás semifinais da Eurocup, o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o deputado de Deportes, Antonio Leira, visitaron este luns 3 ás xogadoras, a directiva e o corpo técnico tras o adestramento no pavillón da Malata, onde trasladaron os seus parabéns polo seu excepcional rendemento nesta tempada. Formoso destacou “o importante papel que xoga o club na proxección da cidade de Ferrol e do deporte feminino galego a nivel nacional e internacional”.

O Baxi Ferrol está a protagonizar unha tempada excepcional, acadando un fito sen precedentes para o club e para o baloncesto feminino galego. O seu recente pase a semifinais da Eurocup, onde se enfrontará ao LDLC ASVEL Féminin de Lyon, subliña o seu papel destacado no panorama deportivo europeo. Ademais, o club conta cunha sólida base social, con máis de 1.200 socios e un público fiel que supera as 1.500 persoas en cada partido na Malata, cifras que consolidan ao Baxi como unha referencia deportiva en Ferrol e en Galicia.

O presidente da Deputación puxo en valor o impacto do Baxi Ferrol na promoción do baloncesto feminino e do deporte base, lembrando que este é o deporte con maior número de licenzas femininas en España e o terceiro en total, só por detrás do fútbol e do baloncesto masculino. «O compromiso da Deputación co Baxi Ferrol responde á necesidade de apoiar proxectos deportivos que fomentan a igualdade e a visibilidade do deporte feminino», subliñou, engadindo que «o traballo deste club é un exemplo de como o esforzo, a paixón e o talento poden situar un equipo galego na elite do baloncesto continental».

“A traxectoria do Baxi Ferrol nesta Eurocup está a demostrar que o deporte feminino galego ten capacidade para competir ao máis alto nivel e seguir facendo historia. O vindeiro enfrontamento co Lyon, co primeiro partido este mesmo xoves, suporá un novo desafío para o equipo, que xa conta co recoñecemento de toda a afección e co apoio decidido da Deputación”, concluíu Formoso.

“Para nosotros es muy importante el apoyo de todo el mundo. Hemos concretado un apoyo extra, que nos viene muy bien”, afirmou o presidente do Baxi, Santi Rey, que agradeceu “el apoyo de la afición, que ha vuelto a demostrar que Ferrol es un sitio de baloncesto porque quedaban solo 350 entradas para el jueves y creo que se va a colgar el no hay billetes, lo que dice mucho”, apuntou.

Ademais da súa traxectoria deportiva, o Baxi Ferrol desempeña unha labor fundamental na formación de novas xeracións de xogadoras, promovendo o baloncesto entre as nenas e mozas da comarca a través das súas escolas deportivas e programas de base. Este traballo educativo e social reforza a importancia de contar con apoios institucionais que garantan a continuidade e o crecemento do proxecto.

O apoio da institución provincial, sumado ao crecemento da afección e ao esforzo do club, reforza o papel do Baxi Ferrol como un exemplo de superación e liderado no baloncesto feminino.