Cedeira se prepara para disfrutalo Entroido

Cedeira vai vivir este sábado 1 unha tarde de troula grazas ao desfile de disfraces que abre o programa de Entroido organizado un ano máis polo Concello. Participarán no percorrido nove grupos (de tres a nove persoas) e seis comparsas (de dez en adiante), así como catro parellas, dúas persoas na categoría individual e Apader na sección de asociacións. Ademais, a maior parte dos colectivos irán con carrozas, un elemento que ten o seu propio premio.

O desfile organizarase na zona da estación de autobuses e partirá dalí ás seis da tarde. Irá pola avenida Castelao, dará a volta ás dúas pontes sobre o Condomiñas e rematará na praza Roxa, na que os grupos e comparsas poderán repetir as cancións e bailes que leven preparados e que, segundo recomendación expresa nas bases, deberán tamén ofrecer en varios puntos do percorrido. O bo humor será o ingrediente principal deste desfile, a teor do que sucede cada ano, e o xurado valorará tamén o vestiario, a maquillaxe, o traballo feito a man, o emprego de materiais de refugallo, a orixinalidade, a coreografía, a letra e a música, a simpatía e o número de participantes.

Contra as 23.30h darase a coñecer o fallo do xurado, na mesma praza Roxa, e o reparto dos 5.200€ en premios que estableceu o Concello. Alí mesmo comezará a continuación unha verbena amenizada polo grupo Ritmo.

O programa de Entroido de Cedeira continuará o domingo, 2 de marzo, con xogos e obradoiros a partir das 17.00h na praza Roxa. O mesmo espazo volverá acoller unha verbena o luns, día 3, a partir das 23.30h e coa orquestra Origen. Para o martes, 4 de marzo, o Concello programou unha tarde de inchables e obradoiros no Polideportivo e o 5, a partir das 18.00h, será o enterro da Sardiña, outra tradición que cada ano conta con unha destacada participación.