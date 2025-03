Iván Puentes, Triatlón Ferrol, opta al podio Dúatlon Cidade de Santiago

O Club Triatlón Ferrol terá a Iván Puentes como máximo expoñente no Dúatlon Cidade de Santiago deste sábado 1 de marzo. O ferrolán estará acompañado na proba raíña do sub-23 Hugo Suárez, o absoluto Víctor Santillana e os veteranos Roberto Martínez, Juanchi González e Luis Rilo.

A representación de Ferrol chegará aos 27 deportistas contando os duatletas da Escola Javi Gómez Noya. No dúatlon escolar do circuíto Xogade, tomarán a saída no clasificatorioprovincial sete benxamíns, sete alevíns, os infantís María Eisman, Iago Goiriz e Leo Fonterosa e o cadete Adrián Canosa.

Ademais, a xornada complétase cunha proba de promoción na que o Triatlón Ferrol terá tres prebenxamíns.

O Dúatlon Cidade de Santiago celebrarse en distancia esprinte de 5 km de carreira polos arredores do estadio municipal Verónica Boquete de San Lázaro, 18,5 km de ciclismo ata chegar ao monte do Gozo e 2,5 km finais a pé. As distancias das categorías de base estarán adaptadas a cada idade.