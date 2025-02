Narón acolle os campionatos galegos de tenis de mesa

Desprazaranse a Narón algúns dos mellores xogadores do panorama nacional e internacional que militan actualmente en clubs galegos.

O edil de Deportes de Narón, Ibán Santalla, e o presidente do Club Tenis de Mesa Cidade de Narón, Fernando Montero, presentaron este xoves 27 o XI Campionato Galego prebenxamín, XXXII alevín e XXXVIII xuvenil individual e dobres que se disputarán esta fin de semana, o sábado 1 e o domingo 2, no pavillón Campo da Serra.

Nestes campionatos galegos participarán preto dun cento de xogadores procedentes de diferentes clubs galegos. Entre eses asistentes están os dezaseis mellores xogadores e xogadoras de cada categoría e unha ampla representación de deportistas locais, como Candela Montero, recentemente campiona do torneo estatal; as tamén recentes subcampionas de España de dobres, Bella Martín e Valeria Piñón; o campión do preestatal, Martín García e tamén algunhas das promesas da canteira de Narón, como Hao Li, Pedro e Anxo López.

Así mesmo, desprazaranse a Narón algúns dos mellores xogadores do panorama nacional e internacional que militan actualmente en clubs galegos. “Este ano a galega adoptou un novo sistema de competición, no que durante o sábado xogarán só as probas individuais, sendo o domingo as probas de dobles e dobles mixtos”, apuntou Montero.

O campionato comezará ás 10:00 horas, cando se xogarán as rondas clasificatorias, deixando para o sábado a partir das 16:00 as finais. Está previsto xogar as finais a partir das 17:30 horas tanto o sábado como o domingo.

CAMPIONATO ASFEDRO (sábado a partir das 18:00 horas).

Montero avanzou que a través dun acordo de colaboración entre o Club Tenis de Mesa Cidade de Narón e a Asociación Ferrolana de Drogodependencias “organizaremos un torneo para os seus membros ao que asistirán oito usuarios do Centro Terapéutico do Confurco”.

Santalla felicitou ao club local polo seu traballo e tamén aos deportistas que o integran e que posicionaron hai varios anos á cidade na elite do tenis de mesa. O concelleiro de Deportes animou á cidadanía a acudir a estes campionatos para animar aos participantes, desexando novos éxitos para o club local.