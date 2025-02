O Entroido en San Sadurniño reparte máis de 1.000 euros en premios

O Concello de San Sadurniño vai celebrar a súa grande festa de Entroido na tarde-noite deste venres 28 de febreiro. O programa da área de Cultura arrancará cunha festa para a cativería ás 18:30 horas que enlazará co carnaval adulto, a partir das 21:00h. Como vén ocorrendo desde que en 2019 o Concello volvese darlle pulo a este evento tradicional, tanto pola tarde como pola noite haberá unha chea de premios para as mellores máscaras individuais, en parella, en grupo e para a comparsa máis animada.

En total entregaranse 13 premios en forma de vales canxeables, por un valor total de 1.010 euros. Ademais o carnaval local contará coa animación musical do grupo Silbarda – A Capela- e do picadiscos local DJ Sebas. As inscricións están abertas desde hai uns días e poderán efectuarse na propia carpa da festa ata as 18:30 horas, ou ben de maneira anticipada cubrindo este formulario e enviándoo a agustin.perez@sansadurnino.gal ou rexistrándoo na Sede Electrónica.

O carnaval infantil repartirá entre os nenos de ata 11 anos un total de seis premios. En individual serán dous por valor de 35€ cada un, en parellas entregaranse outros dous valorados en 70€ e no terceiro apartado, dedicado a familias con rapazada e adultos -mínimo tres persoas- outorgaranse tamén dous premios de 70€. Serán vales para libros, material escolar ou calquera outra cousa canxeables na libraría Brétema. O xurado fixarase, entre outras cousas, na orixinalidade e na animación das máscaras.

Na festa da noite, que empezará ás 21:00 horas entregaranse sete premios, neste caso para gastar nos restaurantes do municipio: dous vales de 35€ en xuvenil individual, dous polo mesmo importe no apartado de persoas adultas que participen individualmente, outros dous premios de 120€ cada un para grupos de ata 8 persoas e, por último, un vale de 280 € para a mellor comparsa, que deberá contar con máis de 8 integrantes e animación musical.

Ao día seguinte, sábado 1 de marzo, a Casa da Cultura encherase cos “Monstros no Camiño” de Teatro Ghazafelhos. A representación, para público familiar, está posta para as 11:30 horas con entrada gratuíta, que deberá reservarse no 616 332 919 ou en agustin.perez@sansadurnino. gal. O espectáculo chega a San Sadurniño da man do programa Dinamiz-ARTJ do Instituto para a Transición Xusta.

Naraío, Lamas e Bardaos tamén se suman ao Entroido

O Entroido de San Sadurniño tamén se mantén vivo gracias ás entidades veciñais e comisións de festas, que adoitan celebralo con bailes, con xantares populares ou cunha mestura de ambos argumentos.

En orde cronolóxica, a primeira parada teremos que facela en Naraío xa este sábado con motivo do xantar a prol das festas do San Roque, no que ademais da comida e as máscaras que poidan aparecer tamén teremos a música de Vanessa Ramil e DJ Sebas.

Porén, o carnaval propiamente dito organizado pola AVV O Castelo de Narahío celebrarase o sábado 8 de marzo. Como vén sendo habitual nos últimos anos, a entidade partirá a festa e en dúas sesións: unha de tarde -17:30 horas- con LaGuaGua e outra nocturna -22:30 horas- animado pola solista Patry Prados. Haberá agasallos para os mellores disfraces.

Pola súa banda, a AVV Xuntanza de Lamas celebrará o entroido o sábado 15 de marzo cun xantar (14:00 horas) a base de sopa de cocido, cocido e doces deste tempo, acompañado de pan, bebida e café. O prezo para persoas socias será de 22€, mentres que as non socias deberán aboar 26€ (gratis para a rapazada menor de 12 anos). Hai que anotarse antes do 10 de marzo nos teléfonos 618 838 760 ou 664 203 738. Ademais dun bo xantar -no que quen queira poderá ir de máscara- tamén haberá unha sobremesa musical cunha actuación sorpresa.

A última cita da que temos constancia será o cocido de Entroido organizado pola parroquia de Bardaos e a Confraría do San Pipote o sábado 22 de marzo no local social. Empezan ás 14:00 horas con sesión vermú animada polo Dúo Calibre e unha hora despois sentarán á mesa para papar un cocido completo -sopa, lacón, cachucha, chourizo, grelos, patacas e garavanzos- acompañado de doces e café de pota. A media tarde volverá a música con Patry Prados, de novo, co Dúo Calibre.

O prezo do menú son 25€ por persoa -menores de 10 anos gratis- e haberá que apuntarse antes do 19 de marzo chamando ao 638 290 327.