Novos valores no Día das “Letras Galegas”-(Xosé Paz Fernández)

Xosé Paz Fernández-(Director da Coral Polif. Eumesa)

Este ano a conmemoración das “Letras galegas” vai estar adicado á temática que tén a súa orixe no contido do Cancioneiro Popular Galego. Ata o de agora sempre foron figuras senlleiras ás que se intentaba destacar, homenaxeándoas e dando a coñecer a súa biografía, espallando feitos e obras que realizaran na súa vida a prol da nosa terra.

Na data correspondente, neste ano, trócase a escolleita dos persoeiros pasando a ser adicada ás cantareiras, e tamén cremos que a un moi extenso colectivo xermolado e imbricado nel: agrupacións folclóricas de baile e canto, pandeireteiras, gaiteiros, cantautores, músicos, cantores galegos, poesía, língua etc. Coidamos que é a todo o creado e remañecido do pobo e

conservado por el, aínda non valorado abondo, cun fondo moi amplo en extensión e expresión

cultural da alma e espírito.

O nome do pobo que debe levar a sona de facer esta grandeza de apañar este capital cultural, debera denominarse galego-portugués, e non denominarse galego ou portugués só, pois foron varios os poetas de distintas condicións sociais e países, que dende reis ata cregos, dende burgueses ata nobres, e de ricos ata pobres esmoleiros os que teñen participado na creación e resistencia da fala.

Así pois, teñen cabida neste marco de xuntanza, moitos grupos que asociándose traballan, e levan axudado á recuperación dunha manchea do que se perdía e que paseniñamente apañaron con distintas formas as vivencias doutrora. Vémolo nos traballos de recolleita de campo ou recompilación de letras, bailes, cantigas, coplas, refráns, ou documentación que ó longo da historia eí nos deixaron por vía oral ou pola escritura, quedando como testigos do

vivir dunha época que nos revela, e leva, á historia das raiceiras achantadas nesta terra galega.

Afonso X quizais fose un dos primeiros en recoller as cantígas que formaron os primeiros cancioneiros.

E xa comezada a recolleita seguírono os trobeiros coas súas obras e logo outros recompilando letras ou músicas como Pérez Ballesteros, X. Lorenzo, X. Casal, Isaac e Nicanor Rielo Carballo, Marcial Valladares, Daniel González, Leiras Pulpeiro, Casto Sampedro, Bouza Brey, Torner e X. Bal y Gay, A. García Alén, A. Cotarelo Valledor ou a extranxeira Dorothé Schubarth con A. Santamarina, e moitos máis que nos quedarán por citar, que animaron a continuar a obra das xeracións máis antigas.

Daí a inclusión e participación que lles corresponde nese día “especial” dedicado ao pobo cantor.

Agardando a que nos vindeiros meses se presente, na bisbarra eumesa, un traballo popular, queremos que estas liñas non se vexan como un aproveitamento do que vai a acontecer neste maio vindeiro, por non ser nada sospeitoso ao estar á vista mostras do xa recompilado no tempo.