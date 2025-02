As Pontes acolle a Copa Gallega de Waterpolo

Este sábado 22 pola tarde tarde dará comienzo a Copa Galega de Waterpolo na piscina de As Pontes de García Rodríguez. Está organizado pola FEGAN coa colaboración de C. Marina Ferrol e o Concello de As Pontes

Na categoría masculina participan 8 equipos sistema de xogo KO. Na feminina 6 equipos sistema de xogo liguilla de tres equipos máis final 1º de cada grupo.

A sesión dará comenzó ás 15:00 horas do citado sábado coa categoría masculina y se prolongará durante todo el domingo a partir de las 10 horas.