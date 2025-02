O Campus Industrial de Ferrol acolle a XI FIRST LEGO League Galicia

A Universidade da Coruña (UDC) organiza a décimo primeira edición da FIRST LEGO League Galicia (FLL Galicia) este sábado 22 de febreiro, no Campus Industrial de Ferrol, entre as 09:30 e as 19:00 horas. Nesta ocasión, participan un total de 53 equipos (27 na categoría FLL Challenge, 22 na FLL Explore e 4 na FLL Discover) e máis de 350 mozos de distintos puntos de Galicia e de Asturias. O evento, coordinado polo profesor José Antonio Becerra, poderá seguirse en directo a través da canle oficial de YouTube da FLL Galicia.

As presentacións dos Proxectos de Innovación faranse nas aulas da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e nas da Facultade de Humanidades e Documentación mentres que o Xogo do Robot se disputará no Pavillón de Esteiro e a entrega de premios terá lugar, en horario de tarde, no Auditorio de Ferrol.

De 09:30 a 09:50 horas – Cerimonia de Inauguración no Pavillón de Esteiro

De 10:00 a 13:30 horas – Presentacións da Categoría Challenge na Facultade de Humanidades e Documentación

De 10:00 a 14:00 horas – Xogo do Robot no Pavillón de Esteiro

De 11:00 a 13:50 horas – Presentación da Categoría Explore na Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF)

De 17:00 a 19:00 horas – Entrega de Premios no Auditorio Municipal de Ferrol