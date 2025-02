Adxudicación en As Pontes de servizos e seguridade viaria na estrada AC-564 ó paso por Goente

O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, acompañado polos concelleiros Roberto Rivera e Lorena Tenreiro, visitaron a parroquia de Goente, tras aprobarse a adxudicación das obras de mellora de servizos e seguridade viaria na estrada AC-564 na súa marxe dereita á empresa Conde. S.L.

O proxecto, cun orzamento de 150.658 euros, con cargo á Deputación da Coruña, permitirá á reposición dos actuais servizos de saneamento, abastecemento e iluminación así como a mellora da beirarrúa existente, entre o punto quilométrico 17.200 e o 17.800 e co que o Concello das Pontes continuará coa mellora deste viario que comezaba coa execución dun proxecto de características similares no ano 2019 na marxe esquerda.

A nova rede de saneamento incluirá a execución dunha rede de pozos de acometida e pozos de rexistro mentres que a rede de abastecemento desdobrarase. Por un lado estará a liña procedente da rede municipal, desde o inicio da actuación ata a conexión co ramal de estación de bombeo e, en paralelo, discorrerá unha liña de repartición desde a cal se realizarán as acometidas domiciliarias mediante as válvulas correspondentes. As obras completaranse coa instalación da canalización da iluminación pública, con arquetas de rexistro.

Por outra banda, a reposición das beirarrúas existentes contémplase como unha mellora da seguridade coa que se regularizará e ampliará, non lugares non que sexa preciso, para deste xeito cumprir coa normativa vixente en materia de accesibilidade e seguridade.

Construirase unha unha beirarrúa de formigón continúo, sen bordo prefabricado, armada con malla como reforzo, dándolle un acabado picado anti escorregadizo, con achega de cuarzo e colorante da mesma cor que a beirarrúa da marxe esquerda. Os pasos de peóns pavimentaranse segundo a regulamentación, con baldosas de tipo botón e direccionais e respecto ás pendentes.

A obra rematará coa sinalización horizontal necesaria de pasos de peóns, colocación de sinais, e do mobiliario urbano.