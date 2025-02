Teatro e máis actividades na axenda da fin de semana de Cedeira

A compañía Píscore leva este sábado 22 ao escenario do Auditorio de Cedeira a obra “Molto Barroco”, unha peza que se presenta como unha reivindicación das composicións musicais barrocas baixo o prisma do teatro e o humor. A representación será ás 19.00 horas e as entradas, a un prezo de 2,5€, poderán mercarse na billeteira desde unha hora antes.

“Molto Barroco” viaxa á corte dun Rei que encarga unha composición orixinal para poñerlle música ao baile de petición de man á súa prometida. A solicitude desencadea unha serie de escenas cómicas entre o Compositor e os seus tres músicos de cámara nas que teñen cabida gags, rutinas cómicas e musicais, bailes e ata xogos malabares. No espectáculo hai outra trama, xunto á da creación musical, que é o triángulo amoroso entre o Rey, a súa prometida e o Compositor, coa complicidade dun bufón de actitude irreverente. Fran Rei dirixe a peza, na que actúan Pepe Varela, Diego Rosal, Félix Rodríguez e Pablo Cabanelas.

A compañía Píscore, nada no ano 2016, toma o seu nome de “Esther Píscore”, trasunto da musa da danza na mitoloxía griega Terpsícore nun coñecido gag de Les Luthiers. Teñen o obxectivo de facernos rir desde o virtuosismo musical, a elegancia e unha estética moi próxima á comedia xestual máis clásica.

Na axenda de ocio da vindeira fin de semana en Cedeira está tamén a comida-baile que organiza a comisión de festas de San Román, cunha sesión vermú a cargo de Alberto Bellón e o tradicional cocido de menú.

Por outra banda, o Museo Mares organiza para o sábado un obradoiro infantil de Entroido, que estará dirixido pola deseñadora gráfica Rocío Rellán. Será de 11.30 a 13.30 horas e as familias poden realizar as inscricións a través de Whatsapp, no número 614 209 504.

A asociación Lugares Comúns promove tamén o obradoiro “A presenza da máscara”, que se vai desenvolver este sábado 22 e o día 2 de marzo, en horario de 11.00 a 15.00 horas. A actividade ten por obxecto a creación dunha máscara teatral e terá lugar na Casa Pepanova.