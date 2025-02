Adif inicia en abril el acondicionamiento do noiro en la estación de tren de Pontedeume

O Concello de Pontedeume informa de que ADIF contempla iniciar os traballos de limpeza e acondicionamento do noiro da Estación de Ferrocarril de Pontedeume ao longo do vindeiro mes de abril.

Así o trasladou a Secretaría de Estado o pasado día 18 tras a consulta realizada o 11 de febreiro por Montserrat García Chavarría , deputada socialista no Congreso.

Así mesmo, dende a Secretaría de Estado informouse de que está previsto adxudicar no segundo trimestre do presente ano o contrato para a instalación de cámaras de videovixilancia na mesma estación. Isto ten como fin evitar os constantes actos vandálicos que levan anos causando graves desperfectos nesta instalación, ao tempo que se mellora a seguridade na zona.

Estas actuacións enmárcanse dentro do compromiso adquirido polo secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, no encontro mantido o pasado mes de maio co alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, e a deputada Monserrat García Chavarría.