El LVIII trofeo Joaquín Romero reúne a más de 350 atletas

El concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, acompañado de Joaquín Romero y Javier Romero, hijo y sobrino respectivamente de Joaquín Romero, y del presidente de la comunidad de montes vecinales en mano común de Covas-Esmelle, Manuel Sendón, presentó a LVIII del trofeo Joaquín Romero, que se celebra este sábado 22 a partir de las 11:00 horas en el área recreativa As Cabazas, en Covas. Esta prueba está organizada por el Ayuntamiento de Ferrol y cuenta con el control técnico de la Delegación en Ferrol de la Federación Gallega de Atletismo.

“É unha proba aberta a todos, tanto federados como non federados, e hai xa máis de 350 solicitudes rexistradas”, adelantó el concejal de Deportes que tuvo palabras de recuerdo para Joaquín Romero, “este veciño de Canido, nado en maio de 1923, destacou na súa carreira deportiva polos numerosos títulos acadados, entre eles campión galego de maratón, de campo a través e campionatos galegos da zona norte contra a sur, entre outros”. Aldrey reveló también que “Romero obtivo a bandexa de prata ás vellas glorias na IV edición da festa do deporte de Ferrol”.

Las inscripciones están abiertas hasta este miércoles 19 a las 22.00 horas en la página web de Carreras Gallegas. No se admitirá otra vía de inscripción que la señalada. Los dorsales se podrán retirar desde las 09:00 horas hasta 10 minutos antes de cada prueba en la carpa de la carrera. Y también este viernes 21 de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas en el pabellón de A Malata.

La organización premiará las tres primeras personas clasificadas de cada categoría de las absolutas y menores, excepto la categoría peques que todos recibirán una medalla. La entrega de trofeos se realizará una vez cerrado el control de meta.

La prueba comenzará a las 11:00 horas para la categoría Master, sénior sub 23 y sub 20 ; sub 18 que recurrirán 5.200 metros, a las 11:25 horas a Sub 16 3.500 metros; a las 11.45 horas a Sub 14 con 2.500 metros; 12.00 horas Sub 12 con 1.700 metros; 12.15 horas Sub 10 con 700 metros; a las 12.25 horas a Sub 8 con 400 metros; la prueba final de 50 metros para los más pequeños. Además, apuntó el concejal de Deportes, se aprovechará este evento para hacer entrega también de los regalos a los premiados en el circuito ferrolano de cross escolar.

El presidente de la comunidad de montes vecinales en man común de Covas- Esmelle, Manuel Sendón, felicitó al Ayuntamiento de Ferrol y a la familia por esta nueva edición y ofreció el área recreativa de As Cabazas para celebrar este tipo de eventos deportivos.

Por su parte, el sobrino de Joaquín Romero, Javier Romero, agradeció, en nombre de la familia, a la concejalía de Deportes y a la comunidad de montes vecinales en man común de Covas-Esmelle el trabajo realizado para que esta prueba se siga celebrando. Para finalizar el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, aprovechó para invitar a la ciudadanía a que el sábado 22 se acerque a Covas a disfrutar de esta prueba, aprovechando el buen tiempo.