60 multas en Ferrol en la última campaña de vigilancia de perros

El incivismo de los propietarios le ha salido caro a algunas personas en Ferrol, con 60 multas por parte de la Policía Local en la última campaña de vigilancia de perros.

En los datos que ofrecía este lunes el alcalde José Manuel Rey Varela, 46 de ellas fueron por llevar al perro sin correa y cuatro por no recoger sus deposiciones, como también ha habido algunas multas por no tener licencia, por no tener bozal (solo en raza potencialmente peligrosa) o no estar inscrito en el registro.

Estas 60 multas “non teñen carácter recadatorio e sí se sensibilización”, afirmaba el regidor, las cuales tienen un importe entre 100 a 500 euros y, en el caso de ser producidas por un perro de una raza calificada de potencialmente peligrosa, estas sanciones son superiores.