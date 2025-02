O Campus Industrial de Ferrol acolle a última reunión de traballo do proxecto europeo RELEARN no que participa profesorado da UDC

A Sala de Conferencias do Edificio de Batallóns do Campus Industrial de Ferrol acolleu este xoves, día 13, a última das xornadas de traballo, en formato híbrido, presencial e en liña, do Proxecto Europeo Erasmus+ Research based teaching for life-long LEARNing (RELEARN), no que participa profesorado da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas (ETSNM) da Universidade da Coruña (UDC).

O programa desta última xornada de traballo incluíu dúas mesas redondas. Na primeira delas, titulada “Perspectivas do profesorado sobre os métodos de ensinanza – investigación e as plataformas”, participaron o profesor da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e integrante do Grupo de Investigación en Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais (PROTERM) do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI), Jorge L.Beceiro; o tamén profesor na EPEF e investigador do Grupo Integrado de Enxeñaría (GII), Javier Pernas; a profesora da Facultade de Enfermaría e Podoloxía e integrante do Grupo de Investigación Cardiovascular (GRINCAR), Sara F. Basanta; e a tamén profesora da Facultade de Enfermaría e Podoloxía e integrante do Grupo de Investigación en Reumatoloxía e Saúde (GIR-S), Raquel Veiga.

Pola súa banda, na segunda mesa redonda, titulada “Perspectivas do estudantado sobre os métodos de ensinanza – investigación e as plataformas” interviron os estudantes do programa de doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial, Laura Sabela Vázquez e Julio Barreiro. Acto seguido, tiveron lugar dúas conferencias, a primeira a cargo do profesor da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e investigador no Grupo Integrado de Enxeñaría

(GII), Fran Bellas, e a segunda, impartida polas traballadoras da Biblioteca Ángela Ruíz Robles da Universidade da Coruña (UDC), Beatriz Regueira e Vanesa Loureiro.

Unha plataforma educativa para fomentar a aprendizaxe baseada na investigación

Deseñar unha plataforma educativa que fomente a aprendizaxe baseada na investigación botando man dunha serie de algoritmos de aprendizaxe automática e da intelixencia artificial para atopar as publicacións, os libros ou os artigos científicos máis axeitados en función da temática que se estea a estudar. Este é o principal obxectivo do Proxecto Europeo Erasmus+ Research based teaching for life-long LEARNing (RELEARN) que lidera, en representación da Universidade da Coruña (UDC), a profesora da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Sonia Zaragoza.

A empresa sueca de servizos dixitais de apoio ás actividades de investigación e educación Research Unfolded Sweden AB coordina este proxecto de innovación docente no que tamén participan a Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croacia), a Sapienza Università di Roma (Italia), a University West (Suíza), a Universidade da Coruña (España) e a empresa de programación informática RUn IT (Bosnia e Herzegovina).

O Proxecto Europeo Erasmus+ Research based teaching for life-long LEARNing (RELEARN) conta cun orzamento total de 251.350 euros. A Universidade da Coruña (UDC) dispón de 36.570 euros para levar a súa parte do proxecto grazas ao traballo do profesorado da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas (ETSNM) do Campus da Coruña así como de alumnado do programa de doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial.