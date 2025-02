Ferrol elegida sede de la 19ª edición de la First Lego League España y 11ª de Galicia

La concejala de Educación de Ferrol, Patricia Cons, participó junto a la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Isabel Ares Pernas, en la presentación de la edición 2024-2025 de la First Lego League. En este acto, en el que también participaron el director del Campus Industrial, Marcos Míguez, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, Vicente Díaz y el coordinador de la First Lego League Galicia, José Antonio Becerra, se reveló que Campus Industrial de Ferrol fue seleccionado como sede de la 19ª temporada del torneo First Lego League España y 11ª en Galicia.

“Ferrol será a capital da First Lego League por uns días nos que os equipos de mozos amosarán todo os seu potencial no manexo da tecnoloxía explorando as capas do océano” apuntó la concejala de Educación.

En esta edición participan un total de 53 equipos (27 en la categoría FLL Challenge, 22 en la FLL Explore y 4 en la FLL Discover) y más de 350 jóvenes de distintos puntos de nuestra comunidad autónoma y de Asturias.

First Lego League da a la juventud la oportunidad de investigar un problema diferente cada año e idear una forma innovadora de resolverlo. La promoción de la igualdad de género en las áreas científico-tecnológicas, las ingenierías y las ciencias, tanto en el área educativa como profesional junto con la necesidad de impulsar en la sociedad civil, organismos y administraciones educativas públicas y privadas la importancia de la educación tecnológica son dos de los objetivos de este concurso.

“Grazas a iniciativas como esta os nenos aprenden a traballar xuntos nun proxecto, achega a ciencia a súas posibilidades e crear también un ambiente de traballo onde non se diferencien xéneros”, afirmou Patricia Cons.

El torneo clasificatorio First Lego League Galicia, junto con la entrega de premios, se celebra el próximo 22 de febrero en el Campus Industrial y en el polideportivo de Esteiro en horario de mañana y en el auditorio de Ferrol, en horario de tarde. La gran final nacional tendrá lugar el 29 de marzo también en Ferrol.

Lista FIRST LEGO League Galicia Challenge (de 10 a 16 años)

Equipo Nombre Colegio 1 MEGA BUILDER TEAM MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 2 MEGA LEGO POBRA MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 3 MEGA RIBEIRA SUPER LEGO MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 4 ROBOT CITY POBRA MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 5 Torla Antonio Pinto Llona (Oviedo, Asturias) 6 La Acacias BOT Colexio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra) 7 Legotrónicas Colexio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra) 8 STEAMGirls Las Acacias Colexio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra) 9 La Acacias Challengers Colexio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra) 10 MontBOT Colexio Montecastelo (Vigo, Pontevedra) 11 Montecastelo LittleBOT Colexio Montecastelo (Vigo, Pontevedra) 12 Montecastelo BOT Colexio Montecastelo (Vigo, Pontevedra) 13 SeaBOT Colexio Montecastelo (Vigo, Pontevedra) 14 Peña Bots 2 Colexio de Fomento Peñarredonda (A Coruña) 15 Peña Bots 3 Colexio de Fomento Peñarredonda (A Coruña) 16 Pathfinders Colexio Internacional Eirís (A Coruña) 17 LegoLar Colexio Lar (Mos, Pontevedra) 18 Team Kraken David García (Avilés, Asturias) 19 The Electrics e-makers Lab (Narón, A Coruña) 20 Ctrl+T IES As Telleiras (Narón, A Coruña) 21 IES_CONCEPCIÓN_ARENAL IES Concepción Arenal (Ferrol, A Coruña) 22 Os robots do pazo IES de Fene (Fene, A Coruña) 23 PULOP IES de Ortigueira (Ortigueira, A Coruña) 24 Lampreazapos Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña) 25 Os Muxes Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña) 26 Sea Savers Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña) 27 Captioma Elementals CAPTIOMA GALICIA SL (Ourense)

Lista FIRST LEGO League Explore (de 6 a 9 años)

Equipo Nome Colexio 1 MEGA BUILDER TEAM JR MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 2 MEGA RIBEIRA SUPER LEGO JR MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 3 MAKER LEGO LAR Colexio Lar (Mos, Pontevedra) 4 STAR LEGO LAR Colexio Lar (Mos, Pontevedra) 5 Montecastelo MiniBOT Colexio Montecastelo (Vigo, Pontevedra) 6 Captioma Gran Majá CAPTIOMA GALICIA SL (Ourense) 7 Captioma Los Titánicos CAPTIOMA GALICIA SL (Ourense) 8 LEGO SHARKS Sociedade Cooperativa Galega Guillelme Brown (Pereiro de Aguiar, Ourense) 9 “CLAM” TROULEIRO CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 10 EQUIPO ACUÁTICO CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 11 EQUIPO MAIK MARINO CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 12 EQUIPO OS CASTRELIZANTES CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 13 EQUIPO SUBMARINO CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 14 EQUIPO SUPER MARINO CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 15 Team Kraken David García (Avilés, Asturias) 16 Legoleiros Diego Mariño (Oleiros, A Coruña) 17 Ajolote MAKERS e-makers Lab (Narón, A Coruña) 18 CachaloteMakers e-makers Lab (Narón, A Coruña) 19 e-makers Monstruos de Mar e-makers Lab (Narón, A Coruña) 20 LAS ACACIAS EXPLORERS Colexio Montecastelo (Vigo, Pontevedra) 21 AQUABOTS Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña) 22 Los humildes de poca monta Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña)

Lista FIRST LEGO League Discover (de 5 a 6 años)