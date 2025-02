Comeza a conta atrás en Fene para o Entroido

Abre o prazo de inscripción para as comparsas que queiran participar no desfile e festival de Entroido do mércores de cinza no Concello de Fene. As agrupacións interesadas en anotarse poderán facelo até ás 14.00 horas do luns 24 de febrero de 2025 no Rexistro Xeral do Concello de Fene. Formularios de inscrición dispoñibles na web municipal www.fene.gal