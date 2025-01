Los trenes turísticos recorrerán desde marzo sus 13 rutas, al recuperar los recorridos por la Ribeira Sacra

Los trenes turísticos de Galicia contarán con 33 salidas entre los meses de marzo y octubre y recorrerán diferentes puntos de la comunidad gallega, recuperando los recorridos por la Ribeira Sacra, para mostrar la riqueza gastronómica, cultural y paisajística.

Así lo han presentado Renfe, Turismo de Galicia y el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid.

Este año, según ha informado Renfe en un comunicado, habrá un total de 13 rutas al recuperar las de Ribeira Sacra do Miño, Ribeira Sacra do Sil y Ruta Ribeira Sacra-Valdeorras.

Esta nueva campaña dispondrá de más de 2.500 plazas repartidas e las salidas de estas 13 experiencias turísticas: Ruta dos Faros, Ruta As Mariñas, Ruta Mega e a Coruña de 1906, Ruta Ribeira Sacra-Valdeorras, Ruta das Rías Baixas, Ruta das Camelias en Flor, Ruta dos Queixos, Ruta Ribeira Sacra do Miño, Ruta Ribeira Sacra do Sil, Ruta de Monterrei, Ruta dos Mosteiros, Ruta Pazos e Xardíns y Ruta O Ribeiro-Rías Baixas.