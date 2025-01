San Sadurniño restaura o lavadoiro do Regueiro, en Ferreira

A Administración local ten solicitada unha axuda do IET para a redución de impactos paisaxísticos.

Os lavadoiros foron noutro tempo elementos fundamentais para a vida diaria, ademais de espazos de encontro e sororidade. Hoxe fican en desuso, aínda que non esquecidos, xa que son parte do noso patrimonio arquitectónico civil, os de San Sadurniño datan de finais dos anos 50 do século pasado, e por iso deben ser conservados e postos en valor como mellor se poida.

Neste sentido, o Concello de San Sadurniño procura ter en bo estado as 13 fontes e lavadoiros públicos que hai repartidos polo territorio e por iso cada certo tempo acomete rehabilitacións integrais, como ocorreu no seu día co da Agra de Arriba, co do Albeiro ou coa fonte do Santo, no Camiño Arriba. O seguinte que vai ser restaurado será o lavadoiro do Regueiro, en Ferreira de abaixo, cun investimento previsto de algo máis de 28.000 euros, impostos incluidos.

O lavadoiro está situado á beira da estrada provincial DP-7601, ao pé do rego que divide os lugares da Senra e a Castiñeira, en Ferreira. É unha construción duns 6 metros de longo por 5,5 de ancho feita con ladrillo recebado e cuberta con fibrocemento (a uralita de toda a vida), sostida sobre trabes de madeira.

Era o mellor e máis moderno que había a finais dos anos cincuenta e a opción construtiva que daquela se considerou máis axeitada para acondicionar lavadoiros moito máis antigos, como é o caso do do Regueiro. Na súa pía central -onde se pode lavar por tres dos lados- aínda se conservan dúas grandes pezas de cantaría en toelo e, ademais, no chan aínda hai varios pasos feitos con grandes lousóns que permiten acceder ao recinto e traballar nel sen medo a mollar os pés.

O obxectivo principal do proxecto municipal é rehabilitar toda a construción conservando a estrutura, ao tempo que se mellora a súa integración na paisaxe, respectando os valores arquitectónicos e garantindo unha correcta integración no entorno. A actuación aplicará os criterios e recomendacións da Guía de cor e materiais de Galicia, en congruencia co Catálogo das paisaxes de Galicia , ademais de axustarse ás condicións que veñan impostas pola normativa sectorial e urbanistica aplicable.

Para acadar este obxectivo, a memoria valorada explica que se retirarán as placas de fibrocemento para substituilas por unha nova cuberta de tella na parte superior e madeira na inferior, axeitándose así aos materiais tradicionais desta parte do país. Tamén se inclúe mellorar o chan do lavadoiro do Regueiro, evitando o seu enchoupamento e facilitando que sexa máis accesible para quen queira visitalo.

En resume, tal e como se recolle na memoria da intervencion proponse «unha mellora do lavadoiro acorde ás características da arquitectura tradicional recuperando elementos orixinais como as lousas que forman as pedras de lavar e outras que puidesen aparecer durante os traballos, respectando a fonte existente».

O investimento necesario está cuantificado polo Concello en 28.571,43 euros, incluindo neste importe os custes da obra, o do proxecto e os impostos correspondentes. Para financiar esta contía, polo menos nunha parte, o consistorio solicitou acollerse á liña de axudas convocada a finais de ano polo Instituto de Estudos do Territorio co obxectivo de reducir o impacto paisaxístico de construcións vellas ou en mal estado de titularidade municipal. A achega cubriría o 70% do total.