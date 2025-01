A Agrupación Instrutiva de Caamouco celebra o San Vicente con «Callos & Rock»

Os festexos terán lugar este sábado 25 e domingo 26 de xaneiro, cunha dobre xornada para todos os públicos.

A Agrupación Instrutiva de Caamouco AIC ten todo a punto para vivir ao grande o San Vicente 2025. A entidade volve encargarse un ano máis da organización da parte festiva do patrón da parroquia, apostando pola aplaudida fórmula que o ano pasado ateigou as súas instalacións.

A proposta do sábado mestura gastronomía e música, baixo a xa mítica fórmula Callos&Rock que durante anos converteu a Caamouco nun referente musical da zona. A cita arrancará contra as 21:00 horas, cando se servirán as primeiras tapas de callos, de balde con cada consumición.

Á parte gastronómica seguiralle a musical, desta volta coa visita de Cranio, banda de Ferrol que aposta polo heave metal e o hard rock. Deste xeito, a Agrupación Instrutiva renova o seu apoio ás bandas locais, cun concerto de balde e aberto a todo o mundo.

O domingo 26 a rapazada será a protagonista. Ás 17:30 horas a Agrupación ofrecerá a todos os asistentes unha chocolatada de balde para ir collendo forzas. A continuación, os animadores de Fiestoke poranse á fronte dunha completa festa na que non faltará a música, os bailes e os xogos en grupo. Neste caso tamén se trata dunha proposta aberta a todo o mundo.

A programación do San Vicente que organiza a Agrupación Instrutiva de Caamouco conta coa colaboración do Concello de Ares.