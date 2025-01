Movilización en As Pontes para reivindicar «un plan industrial y empleo»

La CIG se ha manifestado este domingo en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) para reclamar «una transición justa» y un plan industrial ya que, han asegurado, que lo que ocurre en esta localidad y en su entorno es «una reconversión industrial» y que todos los anuncios de los gobiernos son «propaganda».

Así lo ha detallado el secretario general de la CIG, Paulo Carril, en una marcha que ha partido a las 12.00 horas de la plaza do Carmen y que ha logrado congregar a unas 200 personas. Los manifestantes han coreado consignas como «para nosotros los despidos, para Endesa los beneficios», «es demolición, no transición», «queremos trabajar, y no emigrar» y «As Pontes en lucha, por un futuro digno».

Según Paulo Carril el objetivo es reivindicar un «futuro industrial y empleo» en As Pontes, ya que a su entender «la transición justa no existe». «Seguimos sufriendo las consecuencias de una auténtica reconversión industrial pura y dura», ha lamentado.

«Endesa, con todo apoyo de los gobiernos, está empezando el desmantelamiento, dejando atrás despidos, al tiempo que está actuando impunemente, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social y territorial, además de continuar haciendo caja», ha criticado Paulo Carril.

Carril ha detallado que los gobiernos «siguen sin tener» un plan industrial con el que hacer frente a esta situación, ya que «son muchos los meses vividos» desde que se anunció el cierre de la central térmica en diciembre de 2019.

En este sentido, ha recodado que Endesa tiene desde agosto de 2023 autorización para el cierre y que «todos los anuncios que se hacen por los gobiernos son propaganda», en alusión a nuevos proyectos industriales, ya que «todos están en tramitación y ninguno es realidad«, y que «la llamada transición justa no existe«.