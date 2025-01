As Pontes refuerza bienestar social con 143.800€ procedentes de A Diputación

El pleno del Ayuntamiento de As Pontes aprobó este lunes 13, por unanimidad, durante una sesión extraordinaria, destinar 143.791 euros, procedentes de la Diputación de A Coruña para reforzar los servicios que ofrece al vecindario el departamento de Bienestar Social.

Tania Pardo, responsable del área, apuntó que “desta achega, o Concello das Pontes destinará 125.791’19€ a gasto corrente que destinarán a algúns dos programas cos que contamos na actualidade, así 12.878’19 € empregaranse para reforzar o servizo de axuda no fogar, na súa modalidade de dependencia. “Con esta cantidade aliviarase o gasto que realizada o Concello das Pontes neste ámbito. Un servizo, de competencia autonómica, que supón un investimento anual de 1,8 millóns de euros, dos que o Concello aporta preto de 600.000 euros”

Por otra parte, 5.000 euros irán destinados para aumentar las ayudas del plan de emergencia social,“prestacións económicas, de carácter urxente, finalista e extraordinario coas que tratamos de axudar aos veciños das Pontes a paliar situación de carencias básicas, transitorias, imprevistas e excepcionais ou a previlas” indicaba la concejala.

Asimismo, 7.913 euros se destinarán a la adquisición de una aplicación informática para mejorar y agilizar la gestión del servicio de ayuda en el hogar que permitirá optimizar los horarios y la asignación de servicios, acceso permanente a toda la información sobre las personas usuarias y su evolución, elaboración del plan de intervención, etc “que reverterán positivamente na calidade do servizo e da xestión do mesmo”

Los 18.000€ restantes estarán destinados a reforzar el banco de productos de apoyo para personas con movilidad reducida con la adquisición de nuevos dispositivos de asistenciales para “continuar facilitando a vida das persoas en situación de dependencia ou con mobilidade reducida así como a das persoas coidadoras”.

Se trata de un servicio municipal que ofrece sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, colchones antiescara, sillas de duchas y grúas así como otro tipo de productos de apoyo –muletas y bastones- a personas con movilidad reducida o en situación de dependencia, de todas las edades y empadronadas en As Pontes.

El préstamo es de carácter temporal y gratuito. Para poder solicitar uno de estos recursos es preciso ponerse en contacto con el Departamento de Bienestar Social, donde el personal técnico valorará la situación, la necesidad de la persona solicitante para realizar el préstamo del elemento más apropiado, en la mayor brevedad posible y durante el tiempo que lo precise.