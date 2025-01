Valoración muy positiva del impacto de las fiestas Navideñas en Ferrol

Más de 3.000 niños visitaron a Papa Noel en su fábrica mágica e cientos de personas vieron la cabalgata de los Reyes Magos.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, valoró positivamente el resultado de las fiestas de Navidad 2024-2025. “Un nadal máis as rúas da cidade enchéronse de xente desexosa de gozar das festas en familia, con máis pequenos da casa e cos amigos”.

Las fiestas de Nadal comenzaron con el encendido de las luces de Navidad por parte del equipo del Baxi Ferrol en una multitudinaria cita en la plaza de Armas, que contó con espectáculo de música y luces del presentador y comunicador dj El Pulpo, con un gran árbol led de 18 metros de altura. Durante todas las Navidades estuvieron abiertas al público las atracciones de feria instaladas en la plaza de España, donde se podía visitar el Belén luminoso y, en Amboage, las letras luminosas de Ferrol y un pingüino gigante, entre otras composiciones, como la decoración en la cristalera del Cantón.

Ferrol contó con 350 arcadas, 33 árboles decorados y 32 motivos en plazas a los que se suman más de 100 arcadas y motivos de Navidad que son propiedad del ayuntamiento. “Foi o pistoletazo oficial a unhas festas que duraron ata o 7 de xaneiro, xornada na que hornamos ao noso patrón San Xiao, recoñecemos aos ferroláns do ano e insignias de ouro da cidade e renovamos os lazos de irmandade co Concello de Lugo”.

ORGULLO DE FERROL

Rey Varela se mostró satisfecho de la aceptación de la programación de Nadal, “un programa pensado para todos pero, sobre todo, para os máis pequenos xa que eles son os protagonistas durante estas datas”.

En los talleres destinados al público infantil participaron 2.500 niños que realizaron, entre otras actividades, repostería, reciclaje, las cartas los reyes magos, figuras de navidad, pintacaras…

El regidor destacó no solo la fábrica mágica de Papa Noel, que fue todo un éxito, sino también el mercado de Navidad, instalado en la plaza de Armas, con puestos de artesanía y decoración navideña. “Foi un nadal moi fotografiado polos ferroláns e polos turistas, Ferrol estivo moi ben decorado, con diferentes motivos e cunha paxareira que un ano máis converteuse no centro de todas as miradas”. Vimos como, novamente, exaltouse o sentimento ferrolán.

Los campamentos por la igualdad, para facilitar la conciliación de la vida familiar con la laboral, las campanadas por la Igualdad, Ilustracionarte, Regalarte junto con la música en las calles formaron parte también de la programación de Nadal.

El alcalde también destacó los datos positivos tanto en la hostelería y restauración, como en la ocupación hotelera. “Amosan que Ferrol está en movemento e que, cada vez máis, gañamos turistas que desexan coñecer a nosa gastronomía, disfrutar da nosa oferta lúdica e da nosa historia e patrimonio”.

Por eso, el regidor quiso felicitar al concejal de Fiestas, Arán López, así como a las distintas concejalías implicadas en este trabajo transversal por el éxito alcalzado, “esta é a liña que debemos seguir, escoitando as propostas dos nosos veciños para que as nosas festas sexan un éxito de participación”.