El cantautor ferrolano Marcos Mella presenta su nuevo videoclip “Meirás” junto a la bailarina Eva Faraldo

El local social de la asociación vecinal de Meirás acogerá el próximo día 27 de diciembre a las 19:00 horas*, la presentación del nuevo videoclip “Meirás” del cantautor ferrolano *Marcos Mella*.

La pieza audiovisual que cuenta con la colaboración especial de la bailarina ferrolana *Eva Faraldo*, presenta impresionantes planos que acompañan a la voz de Mella, en este homenaje que el cantautor rinde en su último tema a la parroquia del concello de Valdoviño.

El artista, conocido por su sensibilidad musical y su conexión con las raíces gallegas, compartió sus emociones sobre este proyecto, que representa un sueño hecho realidad: «Lembro unha noite, a primeira vez que toquei con Pimpinela, comenteille a Lucía (a cantante) que eu ‘era’ do lugar onde gravaran parte do seu videoclip ‘Ao compás dunha mulleira’, ela sorriu lembrándoo. Recordo as miñas palabras cando, medio de broma, medio en serio díxenlle, ‘Que envexa, oxalá eu algún día poida gravar un videoclip en Meirás…'».

Lo que entonces parecía un deseo lejano, hoy se convierte en una realidad gracias al trabajo de *Alex Uzal de Filmate* y la participación de *Eva Faraldo*.

Según Mella, el resultado es una obra que *“non pasará inadvertida”* y que podrá disfrutarse en un evento único gracias a la colaboración de la Asociación de Veciños de Meirás y varios negocios locales.

El cantautor también expresó su agradecimiento a todos los que hicieron posible esta producción, entre ellos los músicos *Fran Rey, Fernando Couce, Luis Cuba*, y el técnico de sonido *Víctor Gacio*, quienes lograron dar un toque especial al tema. Además, tuvo palabras de gratitud para *Luisa, vocalista de Bitter Cans*, por la adaptación al gallego.

La presentación promete ser un evento emocionante para los vecinos de Meirás de lo que puede ser el nuevo himno de esta zona.