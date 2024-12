Rematadas en Cabanas as obras do aglomerado nos camiños de Cadaval e Xestal

O Concello de Cabanas informa do remate das obras do aglomerado no camiño de Cadaval e no camiño de Xestal. Ademáis da renovación completa do firme, tamén foron colocadas tubaxes para o futuro soterramento de cables, favorecendo a eliminación de postes e mellorando a seguridade das liñas fronte a fenomenos meteorolóxicos adversos.

Esta actuación foi financiada con cargo ao POS+2024 (achega 2023) da Deputación da Coruña cunha licitación inicial de 58.865 euros