Axenda en Narón do 19 ao 23 de decembro de 2024

Xoves 19 de decembro de 2024

Actividade: El Cascanueces Hora: 20:30 Lugar: Pazo da Cultura

O Ballet de Kiev estará en Narón con esta proposta de ballet clásico de hora e media de duración. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo e na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.

Venres 20 de decembro de 2024

Actividade: Presentación do libro “21. Solamente”, de Raquel Villanueva Lorca Hora: 18:30 Lugar: Biblioteca municipal

A escritora Raquel Villanueva presentará a súa novela, publicada pola editorial Loto Azul o pasado mes de setembro. A escritora naronesa Isabel Ramos acompañará á autora, que fala na súa obra, marcada pola experiencia profesional da autora en xeriátricos. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

Sábado 21 de decembro de 2024

Actividade: Navitrén Hora: Saídas ás 12:00; 13:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00 e 20:00 horas das inmediacións do Concello

O Navitrén percorrerá de novo as rúas da cidade, con viaxes cara a Xuvia e tamén ata a Gándara (en función do horario). Os nenos poden obter de balde os tickets ao realizar as súas compras nos establecementos da Asociación de Comerciantes de Narón.

Actividade: XIV Xornada Moteira Solidaria Hora: Saída ás 16:30 horas da praza de Galicia e chegada moteira con

Papá Noel ao mesmo punto ás 17:15 horas.

O Concello e o Motoclub Fojeteiros organizan esta convocatoria, cunha ruta turística en moto pola cidade para recoller a Papá Noel e que se poida reunir coas nenas e nenos baixo a carpa da Praza de Galicia, onde haberá propostas infantís trala chegada de Papá Noel. Haberá un punto para poder deixar xoguetes, alimentos non perecedoiros e produtos de hixiene para o Centro de Recursos Solidarios de Narón.

Actividade: Tardes Xuvenís Hora: De 17:30 a 20:30 Lugar: Casa da Mocidade (A Gándara)

O Concello organiza este programa dirixido a menores de 12 a 16 anos e con varias propostas de lecer, algúns deles obradoiros que requiren inscrición previa. As actividades son de balde.

Actividade: The góspel legend tour Hora: 20:00 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía The Mississippi Mass Choir trae un ano máis a Narón esta xira. As entradas están esgotadas.

Domingo 22 de decembro de 2024

Actividade: Mercado de Segunda man Hora: De 10:30 a 14:00 e dende as 16:00 ata as 19:00 horas Lugar: Recinto feiral do Trece (Sedes)

Un total de setenta postos de venda participarán nesta convocatoria, na que se habilitará un punto para a recollida de xoguetes e alimentos non perecedoiros para o Centro de Recursos Solidarios de Narón. A entrada é de balde.

Actividade: Campionato de dúatlon por equipos de Narón Hora: A partir das 11:00 Lugar: Río do Pozo (zona do sector IV)

O Concello colabora coa Agrupación Deportiva Náutico de Narón e a Federación Galega de Tríatlon na organización desta convocatoria.

Actividade: Navitrén Hora: Saídas ás 12:00; 13:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00 e 20:00 horas das inmediacións do Concello

O Navitrén percorrerá de novo as rúas da cidade, con viaxes cara a Xuvia e tamén ata a Gándara (en función do horario). As nenas e nenos poden obter de balde os tickets ao realizar as súas compras nos establecementos da Asociación de Comerciantes de Narón.

Actividade: Tardes Xuvenís Hora: De 17:30 a 20:30 Lugar: Casa da Mocidade (A Gándara)

O Concello organiza este programa dirixido a menores de 12 a 16 anos e con varias propostas de lecer, algúns deles obradoiros que requiren inscrición previa. As actividades son de balde.

Luns 23 de decembro de 2024

Actividade: Navitrén Hora: Saídas ás 12:00; 13:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00 e 20:00 horas das inmediacións do Concello

O Navitrén percorrerá de novo as rúas da cidade, con viaxes cara a Xuvia e tamén ata a Gándara (en función do horario). Os nenos poden obter de balde os tickets ao realizar as súas compras nos establecementos da Asociación de Comerciantes de Narón.

Actividade: Tardes Xuvenís Hora: De 17:30 a 20:30 Lugar: Casa da Mocidade (A Gándara)

O Concello organiza este programa dirixido a menores de 12 a 16 anos e con varias propostas de lecer, algúns deles obradoiros que requiren inscrición previa. As actividades son de balde.