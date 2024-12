800 atletas podrán participar en la XLI Carrera Popular de San Xiao

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto con el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, y la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Isabel Ares, presentaron la XLI Carrera Popular de San Xiao 2025, organizada con el control técnico de la delegación en Ferrol de la Federación Gallega de Atletismo, que se celebrará el 12 de enero.

El regidor destacó el carácter popular inclusivo de esta prueba, “abierta a todos los atletas hasta un máximo de 800, federados o no, sin distinción de sexo o nacionalidad, y aquellos que participen en cadera de ruedas o handbike”.

Rey Varela afirmó, además, que “es la mejor manera de empezar el año, en movimiento y promocionando el deporte”, señalando que “es uno de los retos del gobierno local, así lo recoge la Agenda Urbana 2030 a y ciudad saludable”. Rey Varela no dejó pasar la oportunidad para recordar que Ferrol “cuenta ya con un carril bici de 2,5 km y seguiremos avanzando para ofrecer más y mejores servicios deportivos a nuestros vecinos”.

DETALLES TÉCNICOS DE La CARRERA

Por su parte el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, dioólos detalles técnicos de la carrera. En cuanto al recorrido de la prueba absoluta será de 10.000 metros aproximadamente, y discurrirá por el Ayuntamiento de Ferrol. La salida y la llegada se situarán en las proximidades del pabellón municipal de Esteiro. La organización contará con la ayuda de la Policía Local, Protección Civil, personal del Servicio de Deportes y voluntarios, que regularán el tránsito a lo largo del trayecto.

En cuanto a las cuestión técnicas, se establecen las siguientes categorías masculinas y femeninas para la carrera de 10km. Sub 20, nacidos en el año 2006 y 2007; sub 23, nacidos en el año entre el 2005 y 2003; sénior nacidos entre 2002 y 1990; master A, nacidos en 1989 hasta 1984; master B, nacidos en 1983 hasta 1975; master C, nacidos en 1974 hasta 1965; master D, nacidos en el año 1964 y anteriores.

Y para las categoría de menores: sub 18, nacidos en 2008 o 2009; sub 16, nacidos en 2011 y 2010; sub 14, nacidos en 2013 o 2012; sub 12, nacidos en el 2015 o 2014; sub 10, nacidos en el 2017 o 2016; sub 8, nacidos entre 2018 y 2020; y peques, posteriores al 2020.

Aldrey avanzó, también, que las inscripciones podrán efectuarse a partir del día 18 de diciembre hasta las 22:00 horas de 8 de enero a través de la página www.carreirasgalegas.com o hasta el fin de dorsales. La retirada de chips y dorsales se podrá efectuar a lo largo del viernes 10 (de 16:30 a 20:30 horas), el sábado 11 en el pabellón polideportivo de la Malata (de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas), así como el domingo 12 de enero, desde las 08.00 hasta las 10:30 horas en el pabellón de Esteiro.

Habrá un seguro de responsabilidad civil y de accidentes, y el organización también ha previsto un servicio de guardarropa y duchas en el pabellón de Esteiro.

La vicerrectora, Ana Isabel Ares, agradeció al ayuntamiento de Ferrol la invitación a participar en este evento deportivo, “es una manera de acercar el campus a la ciudad y estamos encantados con esta colaboración, y animamos a nuestros universitarios a participar en la carrera”.

PREMIOS

La organización premiará a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada una de las categorías absolutas y de menores excepto la categoría peques.

La entrega de trofeos se realizará al finalizar la carrera. Por último, el regidor la aprovechó para “invitar a la ciudadanía a participar en esta carrera y comenzar el año haciendo deporte”.