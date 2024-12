El Concello de Ferrol y la Deputación de A Coruña firman el convenio para reformar la iluminación del estadio de A Malata

Empieza la cuenta atrás para que el estadio de A Malata pueda contar con una iluminación que se ajuste a la normativa exigida por LaLiga, tras la firma este jueves del convenio entre el Concello de Ferrol y la Deputación de A Coruña, donde ambas administraciones se harán cargo de 750.000 euros cada una.

El presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, quería agradecer la colaboración del Concello de Ferrol en esta tramitación, sabiendo que “son máis longas do que nos gustaría”, en un estadio en la que habrá “unha inversión moi importante en canto a iluminación” y así solucionar también “os perxuicios econonómicos que está tendo a Racing a día de hoxe”, en referencia a las multas que desde esta temporada le está imponiendo la patronal de clubes.

Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacaba la colaboración entre administraciones “que permiten que as cousas salgan adiante”, poniendo como ejemplo también la colaboración con el organismo provincial en el Concurso de Piano. En referencia al estadio, la instalación cuenta con la iluminación original desde su inauguración en agosto de 1993 “e é fundamental pensar no futuro”, donde también el proyecto de ‘Cidade do Deporte’ tendrá proyectadas obras de mejora, como es el caso de la cubierta. Tanto esta obra de la iluminación, como todas las posteriores que se realicen en el estadio “serán compabiles coa actividade futbolística.”

Gracias a este convenio ya suscrito, el Concello de Ferrol podrá sacar la licitación de la obra en los próximos días, en un plazo estimado de cuatro meses de proceso, para, posteriormente, el plazo de adjudicación sería de dos meses y medio, según las previsiones del alcalde José Manuel Rey Varela.

Al mismo tiempo, el alcalde reconocía que la prioridad manifestada por el Racing de Ferrol a las administraciones públicas “foron esta obra na iluminación”, por lo que las siguientes obras serán una vez esté instalada.

En relación a las sanciones que está afrontando el Racing de Ferrol de LaLiga, el regidor recordaba su conversación con su presidente Javier Tebas mantenida el pasado verano “na que nos decía que si comezábamos o procedemento non habería sancións.”