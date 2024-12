La Xunta adquiere un nuevo ecógrafo para el proyecto de cribaje de próstata en el Área Sanitaria de Ferrol

La Xunta de Galicia incorporará un nuevo ecógrafo de alta resolución para el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, que está desarrollando el proyecto piloto de cribaje de próstata en el Área Sanitaria ferrolana.

Así, la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publicaba este martes la resolución de la compra de este nuevo ecógrafo para “el desarrollo del estudio de investigación PRAISE-O-Prostate cancer Awareness and Initiative fuere Screening in the European Union, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa IU4Health”. El importe de adjudicación de esta nueva tecnología asciende a los 90.750 euros con IVA incluido.Esta equipación ayudará en el diagnóstico de las lesiones de próstata, con imágenes de alta resolución espacial y temporal; y con IVA incluido.Esta equipación ayudará en el diagnóstico de las lesiones de próstata, con imágenes de alta resolución espacial y temporal; y con algoritmos que disponen de una resolución de imagen uniforme, mayor detalle de los bordes de las lesiones y altas profundidades. Igualmente, dispondrá de diferentes filtros de imagen para su suavizado y reducción del ruido, entre otras mejoras.

Detección precoz del cáncer de próstata

Recordar que la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade está participando en este proyecto europeo PRAISE-U con el objetivo de avanzar en la detección temprana del cáncer de próstata, y para reducir la morbilidad y la mortalidad que derivan de esta enfermedad. El proyecto cuenta con la participación de un equipo multidisciplinar compuesto por médicos e investigadores de 25 instituciones, pertenecientes a 12 países miembros.

Así, entre los objetivos principales del consorcio se encuentran el diseñar un algoritmo de detección temprana rentable y personalizado para la detección de este tipo de cáncer en la Unión Europea, además de estimular la implementación de programas de detección precoz en los Estados miembro. En esta línea, el conjugar los protocolos y las directrices empleadas por los diferente países participantes permitirá recopilar y a analizar sus datos más relevantes, unas aportaciones que contribuirán a evitar casos de sobrediagnóstico y sobretratamiento.

Pilotaje en Galicia, Urología de la ASF

En el marco descrito, Galicia tiene un papel protagonista en el apartado vinculado a la puesta en marcha de un programa que pilote la aplicación de uno de los algoritmos diseñados en el proyecto para lo cribado de cáncer de próstata, y que se está desarrollando en este Área ferrolana. En junio, la Dirección General de Salud Pública comenzaba a mandar las primeras convocatorias al cribado, y el objetivo es llegar a 12.000 hombres de entre 50 y 69 años en un año. Las invitaciones se están remitiendo una vez al mes durante hasta tener convidado a esos 12.000 hombres.

Las comunicaciones contienen un enlace con información del cribado y se ofrece un número de teléfono específico, atendido por personal técnico del Servicio de Detección Precoz de Enfermedades de la Consellería de Sanidade, para que los hombres convidados puedan resolver posibles dudas.

En las últimas décadas, diferentes estudios demostraron que la realización reiterada de exámenes de detección contribuyen de una manera significativa a atajar el desarrollo de esta enfermedad. El retraso en el diagnóstico puede conducir a tasas más altas de metástasis, un estado de la enfermedad que coincide con una alta tasa de mortalidad, así como con un impacto negativo prolongado en la calidad de vida de los pacientes.

El cáncer de próstata es una de las patologías con mayor mortalidad entre los hombres del norte y el oeste de Europa, siendo el cáncer masculino más frecuente en el continente, con una media anual de diagnosis próxima a las 450.000.