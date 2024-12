O Concello de Narón recibe a visita do alumnado do CPI do Feal

Alumnado de sexto curso de educación infantil do colexio do Feal desprazouse este martes 3 ao Concello de Narón para participar no programa de Recursos Educativos de Apoio á Escola.

Os menores, unha vez no salón de plenos, visionaron un vídeo sobre a cidade, o funcionamento da administración local, as parroquias e barrios de Narón, para posteriormente, trala chegada da alcaldesa, Marián Ferreiro, interesarse por varios temas vencellados á cidade e ao seu traballo diario.

Os nenos explicáronlle á alcaldesa que lles gusta facer cando non están no colexio, as actividades que practican e tamén lle propuxeron algúns novos proxectos para a cidade. Finalmente, antes de abandonar o salón de plenos, realizaron unha fotografía de grupo e tamén no photocall da abella Nara.

Marián Ferreiro entregoulles como agasallo unha gorra e tamén unha carpeta cunhas fichas da abella Nara e uns lápices de colores. Os menores percorreron tamén outras dependencias municipais, como as da Policía local, antes de regresar de novo ás aulas.