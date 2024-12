Propostas da Agrupación Instrutiva Caamouco para este Nadal

O Nadal vívese na Agrupación Instrutiva Caamouco AIC por todo o alto. A sociedade deseñou para este 2024 unha ampla programación, con propostas diferentes e pensadas para todos os públicos.

O prato forte do programa é a terceira edición do Merca Talento, o mercado de Nadal de proximidade que se celebrará os días 7 e 8 de decembro e que nesta ocasión incorpora novos postos e actividades paralelas para ofrecer unha proposta máis variada e atractiva.

No marco deste mercado de proximidade terá lugar un dos momentos máis agardados deste ano: o acendido dun decorado na fachada do centro social da Agrupación Instrutiva. Trátase da primeira vez que o exterior do edificio se decora polo Nadal, co obxectivo de fomentar a unión da veciñanza a través deste acto. Ao remate ofrecerase unha chocolatada de balde para todas as persoas que acudan.

Tamén dentro do Merca Talento ofrecerase un obradoiro de miyuki, tanto o sábado como o domingo pola mañá. Nel, os participantes poderán elaborar dous colgantes con iniciais ou debuxos a elixir, que serven para pendurar nos móbiles, bolsos, mochilas ou cazadoras. O prezo é de 16 euros para socios e 19 para non socios, cos materiais incluídos. As inscricións pódense facer no 686 53 57 73.

A programación do mercado de Nadal complétase coa actuación o domingo 8 pola mañá do grupo de gaitas Retrincos e o sorteo dun vale de compra de 50 euros entre toda a clientela que acuda durante a fin de semana.

A programación do Nadal continuará o sábado 14 de decembro, a partir das 16:30 horas, cun obradoiro infantil de sobremesas. A rapazada poderá elaborar turróns, mazapáns e galletas. O prezo é de 11 euros socios e de 14 euros os non socios, con materiais incluídos. Neste caso as inscricións poden facerse no 626 10 72 31.

Por último, o día 22 de decembro a partir das 18:30 horas, celebrarase o tradicional Concerto de Nadal, nesta ocasión coa visita da Rondalla Añoranzas. Trátase dunha proposta aberta ao público xeral.

Concurso de postais

Ademais, dentro da programación de Nadal, este vernes remata o prazo de presentación de propostas para a quinta edición do concurso de postais de Nadal que organiza a Agrupación Instrutiva de Caamouco.

Os niveis de participación mantéñense polo xeral en niveis semellantes a anos anteriores. Os gañadores das dúas categorías (ata 7 anos e de 8 a 12) daranse a coñecer nos vindeiros días, unha vez o xurado composto polos dezaseis membros da Xunta Directa desvelen o seu veredicto.