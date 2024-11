“Conversas no Parador” con Pablo Diego Moreda alcalde de Cedeira e presidente da Asociación Xeoparque Cabo Ortegal

Este mércores 27 de novembro, ás 10:30 horas terá lugar no Parador de Turismo de Ferrol unha nova edición do encontro informativo “Conversas no Parador” que ven organizando o Club de Prensa de Ferrol coa participación do alcalde de Cedeira e presidente da Asociación Xeoparque Cabo Ortegal Pablo Diego Moreda Gil cuia participación nestas conversas permitirá achegármonos á actualidade e ás estratexias asociadas ao desenvolvemento dun proxecto que ten gran importancia na diversificación da actividade económica, cultural e turística do territorio que abrangue o Xeoparque.

Un territorio que desde maio de 2023 pertence á rede mundial de Xeoparques Unesco Global Geoparks, e que abrangue os municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño, cunha extensión de arredor de 799 km² de superficie (632 en terra e 167 de fronte marítima costeira), e que contan con algo máis de 28.000 habitantes distribuídos en 57 parroquias e 1.211 entidades de poboación.

Extensión da que os xeólogos que participaron no proceso de avaliación cualificaron de “extraordinaria, tanto pola súa riqueza e variedade , como pola súa extraordinaria dimensión xeográfica”. Singularidades que tamén foron destacadas polos xeólogos do Comité Científico ás que engadiron “as do seu valor cultural, incluíndo a lingua e cultura”.