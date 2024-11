Moeche ultima o tradicional Mercado de Nadal

Nave do Mercado de San Ramón, que acolle a sexta edición do Mercado de Nadal. O Concello está ultimando os detalles do programa, que se dará a coñecer proximamente, aínda que os postos que queiran participar xa poden solicitar espazo no recinto rexistrando este formulario A xa cita tradicional do Mercado de Nadal de Moeche volve o sábado 14 de decembro na, que acolle a. O Concello está ultimando os detalles do programa, que se dará a coñecer proximamente, aínda que os postos que queiran participar xa poden solicitar espazo no recinto rexistrandodebidamente cuberto. O último día é o 5 de decembro.

Os mercados dos sábados en Moeche son sempre unha boa oportunidade para atopar todo tipo de produtos frescos e elaborados, artesanía e outros artigos, sen contar que tamén son un aliciente máis para vir dar unha volta por Moeche.

Porén, o do sábado 14 de decembro, ás portas das festas, promete ser aínda máis atractivo polo variado número de postos de Nadal que acudirán e polas actividades paralelas que se van desenvolver no recinto comercial desde pola mañá ata a noitiña.

Unha xornada para pasar coa familia, as amizades ou a veciñanza, con sorteos, música, mostra de torneiros, obradoiros infantís, a apertura do circuíto de educación viaria e un espectáculo familiar son as máis salientables do Mercado de Nadal 2024 na nave do Mercado.

Toda esta actividade no mercado do sábado 14 de decembro iniciarase ás 10:00h, xuntando postos de alimentación,- produtos de proximidade e calidade- con outros dedicados a artesanía e exposicións, agasallos únicos e personalizados, etc e rematará arredor das 19h da tardea.

O Concello vén de aprobar as bases que regularán a participación nesta VI edición do Mercado de Nadal de Moeche, como novidade establécense unhas cotas de participación en función do espazo solicitado de 8€ para as solicitudes de espazos de 4m lineais ou menos, e de 15€ para aquelas que superen os 4m. Estarán exentos do pagamento da cota os postos habituais dos sábados e os de exposición.

As instancias poderán presentarse a partir de mañá día 22 de novembro e ata o 5 de decembro, ámbos incluído, sempre pola Sede Electrónica e, unha vez que a Área de Desenvolvemento local confirme a solicitude, deberá facerse efectiva a cota de participación, nun prazo máximo de 3 días.

Bases VI Mercado de Nadal de Moeche