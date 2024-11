A conferencia sobre saúde mental prevista para este sábado en Narón, adíase ó día 29

A conferencia da psicóloga Rita Touza, prevista inicialmente para este sábado 23, adíase ata o 29 de novembro, xornada na que se desenvolverá a partir das 19:00 horas no local social do Alto do Castiñeiro.

Así o avanzou a concelleira de Igualdade, María Lorenzo, que recordou que con esta convocatoria rematarán as conferencias programadas para este mes a través do programa municipal “A saúde mental importa”. “Unha mirada dende a saúde mental cara as claves do envellecemento” é o título desta ponencia de Touza, que é psicóloga clínica no Hospital Psiquiátrico de Calde (Lugo) e previamente traballou na Unidade de Psicoxeriatría do Hospital Naval de Ferrol.

O Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros acolleu o pasado día 16 a conferencia “Mente e corpo traballan xuntos” e un obradoiro dinámico de ioga e relaxación. Nesa ocasión foi a psicóloga Virginia Penedo a encargada de impartir estas propostas. María Lorenzo destacou “a boa acollida que está tendo este programa, xa dende o seu inicio, entre os veciños da nosa cidade”.

A edil naronesa incidiu na importancia de convocar este tipo de propostas, encamiñadas e informar á poboación a través de profesionais no sector e ofrecer ferramentas destinadas tanto ás persoas con problemas de saúde mental como ás súas familias.