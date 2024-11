El Grupo Socialista califica los presupuestos de 2025 de continuismo y nulas solucións para Ferrol

El Grupo Municipal Socialista denuncia mediante un comunicado «que los presupuestos de 2025 presentados por el gobierno de José Manuel Rey Varela evidencian la incapacidad de este ejecutivo para ofrecer soluciones reales a los problemas de Ferrol. La falta de proyectos nuevos, la ausencia de ejecución de las iniciativas comprometidas en los presupuestos de 2023 y 2024, y la constante repetición de promesas incumplidas dejan a la ciudad sin avances significativos y sin liderazgo».

el Grupo Socialista señala que «A día de hoy, ninguno de los proyectos incluidos en los presupuestos de años anteriores está en ejecución. Además, no hay ninguna iniciativa nueva en marcha en la ciudad, limitándose la gestión del gobierno local a continuar obras heredadas, sin impulsar nuevas iniciativas».

Según Ángel Mato, portavoz socialista, «esta situación es una muestra clara de la parálisis en la que se encuentra Ferrol en lo que va de mandato. Además, los presupuestos para 2025 no solo repiten errores del pasado, sino que agravan la situación con la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), un incremento de 600.000 euros en la partida de personal que se dedica casi íntegramente (500.000 euros) a pagar asesores, y un nuevo endeudamiento, de 8 millones de euros, que Rey Varela criticaba cuando no era alcalde».

«El regidor está “exultante” por tener hecho tres presupuestos, pero alguien debería explicarle que hizo el mismo presupuesto tres veces. Bueno, no exactamente: esta vez aprovechó para subir la contribución urbana·, lamentó el portavoz socialista.

“Hace tres años, Rey Varela afirmaba que pedir prestado era hipotecar a las corporaciones futuras. Ahora dice que es la mejor forma de garantizar inversiones. No sabemos si le falta memoria o le sobra hipocresía”, dijo el ex alcalde.

Desde el Grupo Socialista «lamentan que, a pesar de prometer un modelo de transformación para Ferrol, el gobierno local siga sin liderar proyectos clave como el plan «Abrir Ferrol al Mar» o la Ciudad del Deporte, que permanecen sin avances ni plazos claros de ejecución».

«El colmo es que considere un éxito la falta de ejecución y la venta como proyectos a largo plazo lo que no pasó de ser papel mojado. Este gobierno no trabaja mucho, pero va sobrado de demagogia. Ferrol necesita un gobierno valiente y comprometido, pero lo que tenemos es un ejecutivo ausente y sin capacidad de gestión. Estos presupuestos son la confirmación de que este gobierno no está a la altura de las necesidades de la ciudad», añadió Mato.

Por último, los socialistas señalan que la dualidad de cargos del alcalde, como regidor y senador, está afectando gravemente a la gestión de la ciudad. Mato lamenta que Ferrol carezca de un liderazgo presente y comprometido que se enfoque en resolver los problemas reales de los vecinos. «Ferrol necesita un alcalde que esté aquí, trabajando por la ciudad, no dividiendo su tiempo entre el Senado y el Ayuntamiento», concluyó

Falta de voluntad para la negociación

Por otra parte según el PSdG.-PSOE , los grupos políticos tuvieron este martes conocimiento de que el gobierno local pretende dar un plazo de solo 48 horas, entre el sábado y el domingo, para negociar los presupuestos.

En el turno de ruegos y preguntas de la Comisión de Hacienda, que se reunió este martes, la concejala tomó la palabra para informar de que el viernes se celebrará una reunión extraordinaria de la comisión para informar en detalle de los presupuestos, y que se convocará para el lunes una nueva reunión con el fin de dictaminar las cuentas. El Grupo Socialista considera esa manera de proceder como un simple “paripé” que demuestra la “total falta de voluntad del PP para negociar cualquier aportación que sirva para mejorar el contenido de los presupuestos”.