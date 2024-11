«Ligero» acercamiento entre dirección de la empresa de autobuses y empleados tras 4 meses de huelga

El delegado de los trabajadores de Maitours, Luis Taboada (CIG), ha asegurado que existe un «ligero» acercamiento entre la dirección y los representantes de los empleados tras una reunión celebrada el pasado lunes para tratar de poner fin a la huelga indefinida iniciada hace más de cuatro meses, el pasado 15 de julio.

Esta empresa del grupo Alsa es responsable del transporte interurbano entre los municipios de Ferrol, Narón y Neda, en UTE con Intercar. El pasado lunes se celebró este encuentro desde las 11,00 y hasta las 20,00 horas, con sendos recesos,

Taboada ha detallado que «hay tímidos avances, muy pequeños», ya que estima que la posición de la empresa sigue siendo: «Como si nos estuvieran dando una limosna, que nos están dando algo que no merecemos». Lamenta que la propuesta «no llega a lo que reclama la plantilla a día de hoy».

Los conductores piden que se les aplique el convenio provincial de transporte de viajeros por carretera, mientras que el ofrecimiento de la patronal «está muy por debajo de ofrecer esa posibilidad». «Sí es cierto que, no sé si por presiones políticas o porque, ellos siguen queriendo negociar y están actuando con algo de prisa, no sabemos por qué, no sabemos a qué se debe este cambio de actitud», relata.

Tras finalizar sin ningún acuerdo en firme, ambas partes han quedado emplazados para las 16,00 horas del próximo jueves, 21 de noviembre, todo ello después de que Inspección de Trabajo impusiera dos sanciones a la compañía de transporte.

Taboada estima que esta decisión motivó un cambio de actitud de la dirección de la empresa y desconocen «hasta qué punto la Xunta está presionando, ni de qué manera, pero sí es cierto que algo debió de influir». «Siempre se apoyan en lo que hicieron siempre, en la sentencia judicial que había en nuestra contra, que nos decía que hasta que se publicara el convenio no era aplicable, y siguen en esa misma tesitura», si bien según el representante de la CIG, «se van acerando posiciones, pero de momento son insuficientes», ha sentenciado.