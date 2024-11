La Jornada Ferrol 5G ofrecerá salidas laborales para los jóvenes de la ciudad

El concejal de Juventud, Arán López, ha presentado este martes 19 la Jornada Ferrol 5G, que se celebrará el viernes 29 en el Centro Cultural Torrente Ballester a partir de las 19 horas.

A través de esta jornada la concejalía de Juventud pretende acercar las principales empresas a los chicos de la ciudad con el fin de que puedan conocer los nichos de empleo y las demandas laborales. “Dende a concellería de Xuventude levamos tempo escoitando as necesidades, inquedanzas e desafíos que afronta a mocidade de Ferrol, somos coñecedores do seu talento e tamén das dificultades que teñen para acceder ás oportunidades ou para sentirse conectados co tecido social da cidade”, avanzó el edil.

En este contexto, se presenta Ferrol 5G. “Esta xornada nace como resposta a estas necesidades, como unha plataforma que busca conectar á nosa xuventude coas posibilidades que ofrece Ferrol”, afirmó. Además, fomentará el diálogo, participación activa y sobre todo, ayudará a construír un futuro en Ferrol. “Este é un espazo creado para escoitarvos e informarvos e, por suposto, para inspirarvos”, aseguró.

Esta actividad busca acercar a diferentes agentes clave de la ciudad, como Navantia, Armada, Universidad de A Coruña y empresas, a la juventud, utilizando formatos modernos, innovadores y atractivos. “Queremos demostrar que Ferrol é un lugar cheo de oportunidades e que, coa vosa participación, pode ser aínda mellor”, afirmó el concejal.

Desde el departamento de Transformación Digital de Navantia, su responsable Antonio Grandal, agradeció la invitación del Ayuntamiento de Ferrol en esta iniciativa que “permitiranos dar a coñecer aos mozos o que facemos no estaleiro”.

Estamos en un momento muy bueno, afirmó Grandal, ya que estamos construyendo una de las fragatas con la tecnología más innovadora del mundo. Además, de la importante carga de trabajo en el ámbito de eólica marina y del proceso de modernización del astillero para ser más eficientes y competitivos en el mercado global. Por eso, “precisamos aos máis novos para poder cubrir as prazas que demandamos, de aí a importancia de colaborar con Ferrol 5 G”.

Por su parte, la vicerrectora del Campus, Ana Isabel Pernas, agradeció también a la concejalía de Juventud esta jornada que “permitirá que amosemos aos rapaces e á sociedade as nosas titulacións e traballos no eido da investigación que estamos a facer no campus e que se animen, así, a formarse aquí”.

MODA Y SECTOR NAVAL

Ferrol 5G contempla dos bloques temáticos, que abordan sectores con gran potencial y salida en la ciudad Naval. Por una parte, el bloque de moda, que contará con la participación del grado de moda y que busca destacar las posibilidades de este sector en nuestra ciudad, tanto desde la formación como desde el emprendimiento. Y por la otra, el bloque dedicado al sector naval, una referencia gracias a la Armada y a Navantia, que “seguen a ser motores fundamentais de emprego e innovación”, apuntó el edil.

Ambos bloques contarán con la colaboración activa de la Universidad de A Coruña, institución clave en la formación y preparación de la juventud para responder a las demandas del mercado laboral. El encargado de presentar esta jornada será el humorista Rafa Durán, que realizará también entrevistas. Además, a lo largo del evento habrá música y se contará con un espacio de networking. “Ferrol 5G non é só unha actividade, é unha chamada a que a xuventude se faga escoitar, participe e aproveite as ferramentas e recursos dispoñibles para o seu desenvolvemento persoal e colectivo”, afirmó López

Para finalizar, el edil de Juventud agradeció a la Universidad de A Coruña, Navantia y a la Armada por participar en esta jornada de Ferrol 5G.