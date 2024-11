A FGA comparte o calendario trailrunning dentro do “Galicia Trail Running Series”

A Federación Galega de Atletismo comparte o calendario do sector de trailrunning dentro do “Galicia Trail Running Series” para o primeiro semestre da tempada 2025.

Sen prexuízo do resto do ano, eventos solicitados e o resto de Campionatos de Galicia pendentes de anunciar como poden ser Vertical, Carreiras de Montaña, Maratón ou Ultra; o presente anticipo de calendario, ten como finalidade facilitar a organización de cada unha das probas e a estructuración dos deportistas tanto para as competicións de calendario galego como das competicións de carácter nacional e internacional.

O calendario de 2025 trae como novidade a segmentación e ampliación das categorías de promoción desputándose por separado os campionatos respectivos así como contando por primeira vez cun campionato de clubs autonómico para as cateogrías inferiores. Tamén é importante salientar a distribución xeográfica posto que toca a meirande parte das comarcas dentro das 4 provincias Galegas.

Tódalas probas contarán co seguimento e compromiso de protección medioambiental esixido para formar parte e usar o selo distintivo Galicia Trail Running Series outorgado pola Federación Galega de Atletismo.

Un dos obxectivos para a presente tempada dentro do sector é ampliar o medalleiro nos campionatos nacionais e a nosa representación nas competicións internacionais logo de ter logrado o máximo de medallas neste 2024 cando aínda falta por celebrarse o campionato de España Ultra; tendo especial atención ás categorías inferiores como amosa a presenza este ano de atletas galegos nas seleccións españolas para o Campionato de Europa (Annecy) e a Copa do Mundo U18.

O prazo de solicitudes para o resto de eventos da tempada 2025 continúa aberto tendo en conta que os campionatos Vertical, Carreiras de Montaña, Maratón e Ultra se desputarán no segundo semestre do ano en gran medida.

Trail Terras de Burona. Fonsagrada, 25 de xaneiro. Ranking categoría G3

Máxima puntuación para as distancias das que consta o evento, multiplicando por 5 os puntos conseguidos. Distancias e ranking:

Maratón: 40k +2.200m. Ranking Absoluto & Master maratón

Trail: 30k +1650m. Ranking Classic Sub 23, Absoluto & Master (puntuable para selección galega absoluta)

Trailiño: 18k + 1.000m. Ranking Preclassic Sub 20 & Sub 18 (puntuable para selección galega promesa)

Trail Ribeiras do Tambre. Ames, 23 de febreiro. Campionato Xunta de Galicia categoría Pre-classic

Esta é unha das novidades da tempada 2025, pasando a celebrarse de forma independente o campionato para as categorías Sub 16, Sub 18 e Sub 20 dando unha dualidade: por un lado atendemos á crecente demanda e inscricións destas categorías en Galicia, mentres que por outro damos o protagonismo propio que desde a Federación cremos que se merecen estas categorías.

DISTANCIAS:

Trail Curto: Campionago de Galicia Preclassic, para as categorías sub 16, sub 18 e sub 20. 8 km +400 positivos. Saida desde a praia Fluvial de Tapia

Trail Longo: Propa popular que sae desde Ponte Maceira, 17km +480 positivos.

Trail Laxe dos Bolos. Caldas de Reis, 16 de marzo. Campionato Xunta de Galicia Absoluto

En pleno corazón do Camiño de Santiago Portugués, Caldas de Reis acollerá o campionato individual na modalidade Classic, de donde sairá gran parte da Selección Galega. DISTANCIAS:

TRAIL LONGO-CAMPIONATO: 27,5 km +1650 positivos. Terá como protagonista o Monte Xiabre con 3 subidas ben marcadas cobrando especial interese a circunstancia de poder seguir case todo o evento desde a cima do mesmo.

TRAILS MEDIO E CURTO: Dúas distancias puntuables para categorías inferiores e abertas a todo o público (igual que a longa) de 8k e 16k.

Trail Cova da Bruxa. Muros, 30 de marzo. Categoría Ranking G-1

No extremo occidental da Ría de Muros, esta proba, xa clásica do calendario que na edición pasada superou os 1200 participantes será a última proba puntuable antes do Campionato de España constando de 3 distancias:

Trail Longo: 24k +1350 positivos (puntuable sub23, absoluto e master)

Trail Medio: 14k +770 positivos

Trail Curto: 10k +530 positivos (puntuable sub20 e sub18)

Castro Trail. Barbadás, 25 de maio. Campionato Xunta de Galicia de clubs

Novidade este 2025, separándose do evento individual e traendo como novidade un trazado para as categorías inferiores, unha aposta firme de evolución e traballo de base coordinada desde a propia Federación Galega.

Trail Longo: 27k +1450 positivos. Campionato de Galicia de Trailrunning por Clubs Absoluto (aberto a individuais)

Trail Curto: 85 +400 positivos. Campionato de Galicia de Trailrunning por Clubs Promesa (aberto a individuais)

Trail Camposancos ó Solpora. Guarda, 21 de xuño. Categoría Nivel Ranking G-1

Proba ó solpor, case nocturna, no concello máis suroccidental.

Unha proba que coroa o mítico monte Santa Trega partindo desde o nivel do mar.

Trail Longo: 18k +800 positivos

Trail Curto: 8k +420 positivos – Ranking G1 preclassic

Trail Heroica Sacra. Chantada, 28 de xuño. Categoría Nivel Ranking G-3

Nova incorporación ó calendario en pleno centro de Galicia. Chega coa novidade de ser a proba de maior puntuación do segundo trimestre.

Trail Longo: 33k +1900 – Ranking G3 absoluto e master

Trail Medio: 23k +1400 – Proba individual ou por relevos – Ranking individual sub 23

Trail Curto: 12k +800m – Ranking G3 sub20 e sub18