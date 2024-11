Nova saída diúrna coa delegación de Ferrol da SGHN a Doniños

A actividade será de 10:00 a 13:00 horas aproximadamente e conta cun límite de prazas de 20 persoas.

A delegación de Ferrol da SGHN Sociedade Galega de Historia Natural ofrece una nova actividade de divulgación no medio natural dentro do seu programa de actividades «OUTONOS NATURALISTAS« baixo o patrocinio da Deputación da Coruña. Neste caso será de carácter diúrno e co fin de contrastar coa nocturna do pasado sábado.

Nesta ocasión, a entidade naturalista guiará ao longo da mañá do sábado 16 un paseo por Doniños. Ao igual que na saída anterior de carácter nocturna, percorrerán o paseo do areal preto do sistema dunar, así como os terreos e o piñeiral no antigo campo de tiro militar, para finalmente visitar a lagoa onde se atopa o observatorio de aves no terreo que foi doado no seu día pola oceanógrafa ferrolá Ángeles Alvariño e o seu home.

Durante esta andaina darán a coñecer a xea, flora e fauna local, ao mesmo tempo que a historia que envolve á lagoa e ás súas inmedicacións.