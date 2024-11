El alcalde de As Pontes solicitó a la Guardia Civil el refuerzo del cuartel de la Benemérita

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, se reunió en Madrid con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, a la que solicitó el refuerzo del cuartel de la Benemérita en la localidad. El alcalde propuso a la máxima responsable de la Guardia Civil la posibilidad de implantar el cuartel pontés como base de los efectivos de nuevos servicios especializados del Cuerpo, teniendo en cuenta el carácter comarcal del centro, que presta servicio no solo al término municipal de As Pontes, sino a varios municipios de la comarca y ofreció también la colaboración del Ayuntamiento para las obras de modernización, adaptación y rehabilitación que precise el edificio.

La directora general de la Guardia Civil indicó que la plantilla del cuartel pontés se reforzó este año 2024 con dos agentes más y que en la actualidad cuenta con un total de catorce efectivos. Subrayó también que la comunidad autónoma de Galicia cuenta actualmente con unos 5.350 agentes, el mayor número de los últimos años, tras el trabajo realizado para reforzar los efectivos del Cuerpo.

Formoso indicó que, aunque As Pontes es uno de los ayuntamientos más seguros de Galicia según las propias estadísticas de la Guardia Civil, el refuerzo del cuartel pontés y la implantación de nuevos servicios en el mismo supondría una mejora del servicio que presta a la ciudadanía.