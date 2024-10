Intervención do SPEIS de Narón por un incendio en colectores da rúa Vigo

Os bombeiros do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (SPEIS) de Narón recibiron unha alerta na madrugada deste domingo, ás 6.20 horas, polo incendio en colectores da rúa Vigo, no barrio da Gándara, e no que resultaron danados dous vehículos que estaban estacionados na zona e unha fachada dun edificio próximo, no número 13 do citado vial. Un dos vehículos ardeu case por completo, menos o bloque do motor. No caso do edificio, non se veu afectado o interior.

As primeiras accións dos profesionais do SPEIS centráronse no corte da propagación a restos de vehículos e fachadas para a súa posterior extinción. Así mesmo, comprobaron o estado dos baixos e das instalacións urbanas, como as acometidas de gas e cadros xerais de protección.

Os bombeiros remataron a intervención ás 7.30 horas, quedando aínda no punto axentes da Policía Local de Narón e da Policía Nacional e Científica, que se farán cargo das investigacións pertinentes.