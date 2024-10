O Concello de Cabanas leva a cabo nestes días a instalación de novos sinais nos límites do municipio e nas distintas parroquias.

Ademáis de repoñer as que estaban en mal estado, instálase novos sinais noutras localizacións carentes delas ata agora. O alcalde de Cabanas, Fernando Couce, enmarcou esta actuación na axenda de mantemento do Concello, eixe no que o Concello leva a cabo outras accións como a limpeza de ríos ou arquetas e sumidoiros.