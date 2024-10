El PSdG-PSOE provincial acude a Ferrol para criticar los presupuestos de la Xunta para el 2025

El PSdeG-PSOE provincial de A Coruña valoró en una rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes en la sede local de Ferrol los nuevos presupuestos de la Xunta de Galicia para el año 2025. Participaron en la misma el secretario general provincial Bernardo Fernández Piñeiro y los miembros del Parlamento gallego Julio Abalde, Silvia Longueira y Patricia Iglesias. Entre los asistentes, además de miembros de comunicación social se encontraban los ediles Rafa Beceiro, Germán Costoya y Julián Reina,

Fernández Piñeiro comenzó que señaló que «solo podemos calificar, para la nuestra desgracia, como decepcionantes» los presupuestos de la Xunta para 2025. «Nos encontramos con unos presupuestos que replican partidas año tras año» afirmó el socialista, poniendo como ejemplo los casos de las vías de alta capacidad Costa Norte y Costa da Morte. «La VAC Costa Norte lleva prometida 21 años», recuerda Fernández Piñeiro, que destaca que «lo que hay ejecutado fue con el bipartito». «Vemos como en el presupuesto de la Xunta se replica esa partida sin que se ejecute ni un solo céntimo», lamentó.

Criticó también el socialista que el Gobierno gallego anunciara «grandes inversiones en vivienda y en infraestructuras deportivas que una vez que entras en el presupuesto tampoco aparecen», preguntándose «cuál es el impedimento para ponerlo con nombres y apellidos·.

El parlamentario socialista Julio Abalde, por otra parte, quiso destacar que «hasta el año 2028 no va a estar finalizado el Hospital de Ferrol, cosa que no coincide en absoluto con las previsiones en el momento en que se puso en marcha este proyecto». «Son presupuestos que no son ambiciosos, son presupuestos que no tratan de suponer un cambio radical en la forma de funcionamiento de la economía gallega«, criticó el diputado.

Por su parte, la parlamentaria Silvia Longueira puso el caso de Cedeira para ejemplificar»el no por parte del gobierno de la Xunta de Galicia de recibir a los alcaldes que no tienen el mismo signo político«. «Malamente después uno puede hacerse cargo si no tiene un pequeño planteamiento de lo que va a pasar», dijo en referencia a ausencia de proyectos en ayuntamientos no gobernados por el Partido Popular. También censuró que la Xunta ignorara las demandas del colegio público de Miño, que precisa de una renovación que « dé cabida a la población de niños y niñas que se está incrementando año tras año».

Finalmente, Patricia Iglesias apuntó que «el hecho de que la carretera AG-55 tenga peajes muestra una gran hipocresía» por parte del gobierno de Rueda, que «reclama con una mano la gratuidad de la AP-9«. «De nuevo vemos a un gobierno del PP, al gobierno de Rueda, que se sitúa del lado de las concesionarias y de las empresas y da las espaldas a los ciudadanos» añadió.