«Las fiestas de Ferrol van a poner a la ciudad en el mapa” (Arán López)

(Joaquín Enríquez Díaz)-El sábado 17 de agosto dio comienzo la temporada festiva más esperada por los ferrolanos: las fiestas de verano. Durante quince días, la ciudad se llena de música, cultura, gastronomía y diversión para todos los públicos. Para conocer más detalles sobre el programa de actividades, hemos entrevistado al concejal de fiestas, Arán López Martínez.

GA.- El año pasado asumió la concejalía con poco margen de tiempo para organizar las fiestas. ¿Qué diferencias ha notado este año en la organización de las fiestas respecto al año pasado?

ALM.-«El año pasado, aunque las elecciones fueron a finales de mayo, hasta mediados de junio no entramos en el Concello y a partir de ahí todo fue a contrarreloj. Había infraestructuras contratadas, pero no había cartel artístico y al ir a toda prisa eso supuso que no pudimos contar con numerosos artistas que queríamos, a pesar de que bueno, finalmente pudimos hacer un cartel muy digamos más que decente.

Además, el tiempo escaso supuso un mayor coste. Del mismo modo que si uno se va de vacaciones y contrata el viaje en enero siempre sale más barato que si lo hace en julio, a nosotros nos pasó un poco lo mismo.

Este año se tuvo en cuenta todo lo aprendido del año pasado, y además evidentemente tuvimos más tiempo, por lo que se pudo contar con los artistas que queríamos y a un precio muy inferior. Por lo tanto, fue una experiencia más llevadera».

“SE INTENTÓ BUSCAR UN PROGRAMA PARA TODOS LOS PÚBLICOS”

GAC.- ¿Qué criterios siguió desde la concejalía para contratar grupos y elaborar el cartel artístico de las fiestas? ¿Buscó algún tipo de equilibrio entre géneros musicales, estilos, público objetivo, etc.?

ALM.-«Se intentó sobre todo buscar la variedad de artistas, la variedad de géneros.

Pretendimos que todo el mundo pudiera sentirse identificado con los conciertos, que los disfrutasen. En definitiva, tener mucha variedad. De este modo tenemos conciertos muy dispares entre sí, que estoy seguro que van a llegar a todo el público.

Fillas de Cassandra, por ejemplo, no tienen nada que ver con Coti, La Década Prodigiosa, para los más nostálgicos, Carlos Baute con sus ritmos Latinos, las orquestas, nuestras rondallas, los grupos ferrolanos de los locales de ensayo… El programa es muy abierto para que todo el público pueda disfrutar de la música, ya que la música en directo tiene algo especial».

GAC.-¿Destacaría entonces la variedad y sobre todo un programa intergeneracional?

ALM.-«Efectivamente, es un programa con conciertos a los que pueden ir jóvenes, pueden ir mayores y pueden ir jóvenes y mayores juntos que es muy importante.

Me gustaría también destacar que creo que este año tenemos artistas de primer nivel como hacía años que no teníamos el Ferrol, Hemos puesto a Ferrol en el mapa y estoy seguro que gente de otros lugares se va a acercar a nuestra ciudad».

GAC.-Uno de esos artistas es Carlos Baute, que era una petición popular derivada de sus declaraciones en un programa de televisión, en las que afirmaba que Ferrol era su ciudad favorita…

ALM.-«Baute es muy buen cantante y tiene en mi opinión un muy buen gusto por las ciudades gallegas. Dijo que Ferrol era la mejor, no lo discuto en absoluto, lo comparto, y si es verdad que mucha gente nos lo pidió en redes sociales, pero ya contábamos con él».

“TENDREMOS UN GRAN ESPECTÁCULO DE 100 DRONES Y SE MANTIENEN LOS FUEGOS DE SAN RAMON”

GAC.-Una de las principales novedades es un gran espectáculo de drones, de los pocos que se pueden observar en Galicia y que se celebrará el día 31. ¿Se va a prescindir de los fuegos o es una actividad a mayores? ¿Qué se va a encontrar el público que se acerque?

ALM.-«Si, los fuegos del día 31 se mantienen, que es algo que me preguntaba mucha gente estos días. Se mantiene la tradición, pero es verdad que la tradición a veces hay que complementarla con lo nuevo.

Apostamos por un espectáculo de drones muy recomendable. Contaremos con 100 drones que sobrevolarán el cielo de Ferrol en la noche y que con luz formarán figuras en movimiento y personalizadas con elementos relacionados con Ferrol. Todo esto acompañado por la música de la orquesta origen».

GAC.- Ya para terminar, nos gustaría preguntarle por si está ya trabajando en las fiestas del año 2025, aunque entendemos que primero toca disfrutar de las fiestas este año. ¿Puede avanzarnos algo?

ALM.–«Efectivamente, ahora tocar disfrutar estas fiestas, toca preparar también la Navidad, que también es algo importante de la concejalía, pero sí que es verdad que tenemos unas pinceladas de cara a las fiestas del 2025. Hay que tener en cuenta que con cuánto más tiempo se organice mucho mejor va a salir».