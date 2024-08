Hundimiento de una embarcación en el muelle de Pontedeume. Labor de la Unidad de Buceo para su reflotamiento

Por causas hasta ahora desconocidas, sobre las once de la mañana de este domingo el dueño del pesquero “Gato Roxo” que se encontraba atracado en el muelle, comprobó que la embarcación aparecía hundida, lo que ocasionó una mancha de gasoil. Efectivos de la Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER), perteneciente al Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (MARFER) se encuentran en el lugar del hundimiento con el fin de reflotar la embarcación y tratar de que se pueda retirar el combustible, de un total de 300 litros, que haya quedado en el depósito.

Según han informado fuentes conocedoras del suceso a Galicia Ártabra el barco se hundió durante la noche y, al parecer, perdió parte del combustible del depósito ocasionando una mancha, de unos 50 metros, que se localiza entre el puente del ferrocarril y la N-541, no extendiéndose río arriba en dirección a las Fragas do Eume. Además, según han apuntado las mismas fuentes, no hay mortandad de peces.

La Consellería do Mar envió una embarcación auxiliar del barco de Gardacostas Ría de Vigo con el fin de comprobar lo sucedido e intentar frenar la expansión de la mancha con la instalación de una barrera acotando la zona para hacer frente al vertido activándose el nivel mínimo del Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia (Plan Camgal). Esta información

fue trasladada vía telefónica alrededor de las tres de la tarde mediante llamada telefónica del Presidente del Plan Camgal y conselleiro do Mar, Alfonso Villares Bermúdez, al delegado del Gobierno en Galicia Pedro Blanco Lobeiras.

Según informa la Policía Local a Galicia Ártabra durante la noche del sábado y la mañana del domingo se notaba un fuerte olor a gasoil en toda la villa.

Fueron los agentes locales los que se pusieron en contacto con el Centro Integrado ás Emerxencias-112 informado del suceso y desde allí alertaron a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, el GES de Mugardos, y Protección Civil de Pontedeume,

Una de las autoridades que se puso en todo momento a la búsqueda de soluciones al problema fue el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, el vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, veraneante habitual en Cabanas, quien se preocupó de movilizar los medios disponibles en el Arsenal ferrolano gestionando la presencia de un equipo formado por ocho miembros de la Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER), perteneciente al Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (MARFER) con el fin de colaborar en el reflotamiento de la embarcación y tratar de que se pueda retirar el combustible que haya quedado en el depósito.

Por parte del alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro que estuvo en el lugar del suceso, al igual que varios miembros de la corporación eumesa, se quiso agradecer y destacar el gesto del Almirante Frutos.